Babenhausen Ein Hoch auf die helfenden Hände

Der katholische Frauenbund Babenhausen wird heuer 70 Jahre alt. Seine Mitglieder haben viel Gutes getan. Doch eine legendäre Veranstaltung gibt es nicht mehr. Von Claudia Bader

Ohne viel Aufhebens um sich zu machen tut der tief im Glauben verwurzelte katholische Frauenbund (KDFB) Babenhausen das ganze Jahr über Gutes und bereichert das Leben im Fuggermarkt mit Aktivitäten. Der Erlös aus den veranstaltungen wird regelmäßig wohltätigen Zwecken zugeführt. Heuer wird der rund 160 Mitglieder zählende KDFB 70 Jahre alt. Der runde Geburtstag wird am Donnerstag, 18. Mai, mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Andreas und einem anschließenden Sektempfang mit Spendenübergaben vor dem Gotteshaus, bei schlechtem Wetter in der Bücherei, gefeiert.

Laut Chronik wurde der katholische Frauenbund Babenhausen am 17. November 1947 gegründet. An diesem Sonntagnachmittag bat Pfarrer Franz Xaver Knaus die Besucherinnen der Andacht in der Pfarrkirche St. Andreas, zur Besprechung von etwas Wichtigem noch ein wenig zu bleiben.

Dabei handelte es sich um die Gründung des katholischen Frauenbunds. Neben Pfarrer Knaus gehörten Elisabeth Waltenberger, Franziska Melchior, Elisabeth Haid, Maria Amann, Josefa Gropper, Gertrud Sauerwein sowie die Frauen Hartinger, Marz und Hust zu den Gründungsmitgliedern.

Von Beginn an organisierte der katholische Frauenbund Veranstaltungen für den wohltätigen Zweck. Dabei stand das Wirken stets unter dem Leitgedanken „Gelebtes Christsein – bei Arbeit, Besinnung und Spaß.“ Regelmäßig begaben sich die Frauenbund-Mitglieder auf Wallfahrt. Aber auch Kochkurse und Vorträge, gesellige Treffen, Ausflüge sowie Frauenfrühstücke bereicherten das Jahresprogramm. Im Wechsel mit der evangelischen Kirchengemeinde organisiert der katholische Frauenbund bis heute am Weltgebetstag einen besonderen Abend. Beim Babenhauser Cityfest brachte sich der Frauenbund jahrelang als wertvolle Stütze ein.

Im Jahr 1957 wurde der erste Frauenbund-Faschingsball aus der Taufe gehoben und bildete bis zur Schließung des Pfarrheims im Oktober 2012 einen geselligen Höhepunkt im Fuggermarkt. Manche Babenhauser können sich noch gut an die legendären Bälle erinnern, die damals noch im Gasthaus „Zur Sonne“ stattfanden und stets restlos ausverkauft waren. Seit 2014 wird der Babenhauser Frauenbund von einem Vorstandsteam geleitet, das derzeit aus Claudia Ruf, Petra Speiser, Rebecca Sailer, Emmi Kast und Sonja Henle besteht.

Neben den Mutter-Kind- und einer Turngruppe treffen sich Frauen aus Babenhausen und Umgebung regelmäßig bei gemeinsamen Gesellschaftsspielen. Auch nach sieben Jahrzehnten sehen die Frauenbund-Mitglieder den Glauben als Grundlage im Miteinander.