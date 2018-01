2018-01-23 00:31:39.0

Er steht älteren Bürgern zur Seite

Lingens ist neuer Seniorenbeauftragter

Manfred Lingens ist der neue Seniorenbeauftragte der Marktgemeinde Babenhausen. Er übernimmt das Amt von Leonhard Müller, der dieses seit März 2011 innehatte und der seinen Nachfolger nun selbst vorschlug. Der Marktrat stimmte geschlossen zu.

Lingens ist Gründungsmitglied und Vorsitzender der Seniorengemeinschaft Babenhausen-Unterallgäu. Der Verein formierte sich 2013 und setzt seitdem sein Konzept „Bürger unterstützen Senioren“ um, kurz BuS. Lingens engagiert sich dabei in Babenhausen und in den weiteren Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft. Außerdem ist er Sprecher der landkreisweiten Arbeitsgruppe Nachbarschaftshilfe und bereits zu Veranstaltungen des Landratsamtes geladen, bei denen sich etwa die Seniorenbeauftragten der Kommunen regelmäßig austauschen. „Deshalb ist Herr Lingens sicher ein geeigneter Nachfolger“, sagte Bürgermeister Otto Göppel bei der Marktratsitzung. In diesem Rahmen dankte er auch Müller „für seine engagierte Arbeit zum Wohle der Senioren in Babenhausen“. Der 74-Jährige sagte auf Nachfrage, dass die Babenhauser Vereine die Seniorenbetreuung weitgehend abdecken – „das läuft schon ganz gut“. Nun überlasse er das Amt seinem Nachfolger.

ANZEIGE

Lingens, der heuer 78 Jahre alt wird, plant, das Engagement für Senioren in der Verwaltungsgemeinschaft weiter auszubauen. Es sei etwa wichtig, Hemmschwellen abzubauen – denn manche Senioren scheuten sich, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Außerdem liege es ihm am Herzen, Senioren vor einer Einsamkeit im Alter zu bewahren. „Reden – das ist das Wichtigste“, sagt er.

Der Babenhauser verweist zum Beispiel auf die Sprechstunden für Senioren, die er jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat von 16 bis 18 Uhr im Rössle-Gebäude anbietet. Zudem nennt er weitere BuS-Angebote, beispielsweise Senioren-Treffs, Fahrdienste oder Haushaltshilfen. (stz)

Weitere Infos unter www.bus-bbh.de