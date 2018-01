2018-01-12 07:00:00.0

Neu-Ulm Fit wie ein Schlittschuh

K!ar.Text zeigt euch in dieser Serie ungewöhnliche Sportarten, die ihr in der Region ausprobieren könnt. Dieses Mal geht es in die Welt der Pirouetten, Spreizsprünge und Hebefiguren. Von Dorina Pascher

Die Eiskunstlauf-Schülerin macht einen sogenannten Flieger. Sie gleitet mit einem Bein über das Eis, das andere ist mindestens im 90-Grad-Winkel nach oben gestreckt. Foto: Dorina Pascher