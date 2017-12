2017-12-27 00:34:37.0

Kirche Frohe Botschaft in friedlosen Zeiten

Viele Gläubige feiern in Gottesdiensten die Geburt Christi. In ihren Predigten erinnern katholische und evangelische Pfarrer in der Region daran, was im Leben zählen sollte Von Wilhelm Schmid, Madeleine Schuster und Dagmar Hub

Zahlreiche Gläubige haben in den vergangenen Tagen in den Kirchen der Region Weihnachten gefeiert. Bei festlichen Gottesdiensten erinnerten die Predigten der katholischen und evangelischen Pfarrer an die Bedeutung von Frieden, an die Kraft, die der Geburt Christi innewohnt und daran, was im Leben zählen sollte.

Im Festgottesdienst zum ersten Weihnachtsfeiertag verwies Pfarrer Andreas Specker in der Illertisser Stadtpfarrkirche St. Martin einleitend darauf, dass die Bürger dankbar sein können, Weihnachten in Frieden und ohne Angst feiern zu dürfen – während das bei den Christen in Betlehem nicht der Fall sei. In seiner Predigt ging der katholische Pfarrer von dem aus, was gemäß dem Evangelium den Hirten in der Heiligen Nacht verkündet worden war: „... und Frieden ist auf Erden bei den Menschen seiner Gnade“. Es herrsche aber, so Specker weiter, keineswegs Frieden auf der Erde, sodass die Frage aufkomme: „Was ist denn die Botschaft, die uns an Weihnachten verkündet wird?“

Frieden wolle schließlich jeder, egal ob er in Pjöngjang, in den USA, in Moskau oder in Ankara sitze. „Aber Frieden funktioniert nur im Blick auf den anderen, und das ist die Botschaft“, mahnte der Prediger. Entscheidend sei, dass die Menschen sich „alle Jahre wieder“, auch an Ostern, daran erinnerten, wo sie erfahren, dass „die Liebe stärker ist als der Tod“. Deshalb müssten sie verstehen, „dass es Frieden wird, wenn wir den anderen in den Blick nehmen und von uns selbst absehen“, schloss der Pfarrer seine Ansprache.

In Buch gab der katholische Pfarrer Johann Wölfle den Gläubigen zuversichtliche Worte mit auf den Weg: „Gott sendet in Jesus sein Licht in die Welt, wir dürfen mit unseren Dunkelheiten zu Jesus kommen“, sagte Wölfle. Und weiter: „Durch sein Licht heilt er, was in unserem Leben dunkel und Unheil ist.“

Der Vöhringer Pfarrer Jochen Teuffel erinnerte in seiner Weihnachtspredigt daran, dass Zahlen und Geld die Menschen nicht glücklich machten. „Wenn wir auf eigene Zahlwerke schauen, seien es Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Bank-konten oder Wertpapierdepots, sind die dort schwarz auf weiß stehenden Zahlen und Ziffern für uns kein Heilsgut“, sagte der evangelische Geistliche. Egal, wie viele und wie hohe Ziffern vor dem Komma stünden, das Leben des Menschen werde dadurch nicht heil. Man sei „vielmehr versucht, heillose Zahlen und Ziffern vermehren zu wollen“ und schlimmstenfalls dem Glücksspiel zu verfallen.

Wer jenseits von Zahlen das Heil und den Lebenssinn finden wolle, müsse sich an die Hirten im Weihnachtsevangelium halten. „In dieser Heiligen Nacht stehen die Hirten mit leeren Händen da und sind doch ihres Lebens froh“, predigte Teuffel. „Das Geheimnis unseres Lebensglücks ist unzählige Anteilnahme, Anteilnahme am Leben Jesu. Sein Leben, seine Hingabe, seine Liebe, sein Wort wollen auf uns einwirken, uns im Innersten berühren, und zwar so, dass ihnen nichts hinzuzufügen ist“, sagte der Pfarrer.

Um Glauben, Vertrauen und um die Suche nach Zeichen Gottes ging es in der Christmette im Ulmer Münster. Gott habe ein Kind in die Welt geschickt, sagte Dekan Ernst-Wilhelm. Und er fragte: „Hätte Gott nicht ein stärkeres Zeichen schicken können? Oft wünschen wir uns ja den starken Gott. Gott, der auch mal mit der Faust auf den Tisch haut und dem Morden in Syrien, im Jemen und wie die Kriegsgebiete der Welt heißen Einhalt gebietet. Ein Gott, der mit den Verbrechern dieser Welt aufräumt. Mit Menschen, die nur sich und ihre Interessen sehen und über Zigtausende von Leichen gehen. Einen starken Gott, der sich sichtbar durchsetzt, der erkennbar ist – klar und eindeutig! Wie oft wünschen wir uns dieses Zeichen! Doch dieses Zeichen gibt uns Gott nicht“, sagte der Dekan.