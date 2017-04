2017-04-26 00:34:01.0

Gurke und Tomate statt Schokolade

Sponsoren für Aktion gesucht

„Big Brunch mit Obst, Gemüse & Co“ lautete vor Kurzem das Motto einer etwas anderen Pausenverköstigung. Dazu hatte die Schülerfirma der Mittelschule Babenhausen zusammen mit der Schülermitverwaltung der Realschule eingeladen. Es standen so einige ungewöhnliche Angebote auf der Speisekarte, wie beispielsweise das Früchteschaschlik „Dschingiskhan“ oder ein Smoothie namens „Pink Lady“. Sinn dieser Aktion war es, den Kindern zu zeigen, dass eine gesunde Pausenernährung durchaus schmecken kann. Außerdem fließt der Erlös in das Schulprojekt, wonach es dreimal in der Woche ein kostenloses Obstangebot in der Pause gibt. Um das vom Freistaat ausgezeichnete Projekt weiterhin anbieten zu können, werden Sponsoren gesucht. (fs)