Nachruf Hans Huber engagierte sich in vielen Bereichen sozial

Ehemaliger VG-Geschäftsstellenleiter starb im Alter von 88 Jahren. Bis zuletzt musizierte er

Der Name Hans Huber ist aufs Engste mit dem Babenhauser Rathaus, aber auch dem Ambulanten Krankenpflegeverein und der Kirchenmusik verbunden. Überhaupt engagierte er sich in vielfältiger Weise für die Mitmenschen im Fuggermarkt. Heute wird der verdiente Babenhauser zu Grabe getragen.

Der am 4. Februar 1929 in Babenhausen geborene Hans Huber absolvierte nach dem Schulbesuch eine Lehre als Gemeindedienstanwärter bei der Marktgemeinde Babenhausen. So blieb er sein Leben lang dem Rathaus, das praktisch zu seiner zweiten Heimat wurde, treu. Dort durchlief er alle Ämter des mittleren und gehobenen Verwaltungsdienstes. Huber wurde im Januar 1970 zum ‚„geschäftsleitenden Beamten des Marktes Babenhausen“ ernannt. Dieses Amt hatte er nach seinem Wechsel zur Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 1992 inne. Bürgermeister Otto Göppel charakterisiert den Verstorbenen folgendermaßen: „Sein berufliches Handeln war geprägt von einem hohen Maß an Pflichterfüllung und vorbildlichem Einsatz für das Gemeinwohl. Durch sein ausgeprägtes Fachwissen erwarb er sich als Berater von Bürgermeistern, Gemeinderäten und Mitarbeitern hohe Anerkennung. Zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern stand er, unter anderem auch als Standesbeamter hilfreich zur Seite.“

Neben seinem Beruf engagierte sich Huber im sozialen und kirchlichen Bereich. Viele Jahre war er im Pfarrgemeinderat tätig, unter anderem als Vorsitzender. 1980 hob er zusammen mit Theo Lehner, Jakob Spengler und Pfarrer Lothar Lidel den Ambulanten Krankenpflegeverein aus der Taufe, dem er fast 30 Jahre als Vorsitzender vorstand. In dieser Funktion gehörte er von 1998 bis 2008 der Senioren-GmbH an. Erwähnenswert ist auch sein Einsatz für die Ökumene. Stets hatte er ein offenes Ohr für Bedürftige. 60 Jahre spielte Huber mit der Violine im Orchester des Kirchenchors. Überhaupt war das Leben des Verstorbenen intensiv von Musik geprägt. Bis vor wenigen Wochen beendete er jeden Tag am Klavier mit Werken seiner Lieblingskomponisten Bach und Mozart. (fs)

Der Trauergottesdienst findet heute um 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Andreas statt. Um 13.30 Uhr gibt es einen Rosenkranz.