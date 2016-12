2016-12-24 12:41:00.0

Vöhringen Heimweh nicht nur an Heiligabend

Der Vöhringer Helferkreis feiert mit Asylsuchenden Weihnachten. Über Weihnachten auf Arabisch: Von Ursula Katharina Balken

Auf dem Tisch stehen Adventskränze mit vier leuchtenden Kerzen, Teller mit süßen Leckereien aus Syrien, Pakistan und Deutschland. Fröhliches Lachen ist zu hören, Wortfetzen in Deutsch und Arabisch fliegen hin und her – es wird Weihnachten gefeiert. Eine große Gemeinschaft hat sich zusammen gefunden und das Wort „Friede auf Erden“ ist hier in dieser kleinen Welt im Café international im Vöhringer Jugendhaus Wirklichkeit. Die rund 50 Besucher, die sich zu dieser Feier getroffen haben, sind in diesem Augenblick wie eine große Familie. Ganz gleich welcher Herkunft und Sprache, sie verstehen sich. Dass dies so geschehen kann, ist das Verdienst des Helferkreises Asyl, der mit großem Engagement dieses Fest möglich gemacht hat.

Schon bevor die Weihnachtsfeier beginnt, bringen Frauen mit Kopftuch große Teller mit selbst gemachtem Gebäck, das auf der großen Tafel zum Zugreifen einlädt. Dort allerdings für die überaus zahlreichen Gäste auch Platz zu finden, erweist sich als etwas schwierig. Auch wer steht, feiert mit, isst mit, trinkt gewürzten Tee, dessen Aroma den ganzen Raum durchzieht. Alles redet, gestikuliert, der Lärmpegel ist entsprechend.

Die Helfer sehen mit Freude, dass sich ihr Aufwand lohnt. Moni Harzenetter bringt mit ihrem ansteckenden Humor die Sache auf einen Nenner: „Ich kann nix dafür, dass ich hier geboren bin und nicht in Pakistan, in Mali oder Afghanistan.“ Was im Umkehrschluss heißt, dass die Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, auch nichts dafür können, dass sie eben dort geboren sind, wo sie herkommen, wo Krieg und Unruhe herrschen. Moni Harzenetter fährt fort: „Mir ist es wurscht, woher einer kommt und warum.“ Krieg, Elend und keine Zukunftsperspektive seien Gründe dafür, dass sich Menschen auf den Weg machten, um ein normales Leben führen zu können.

Deutschland ist für diese Menschen das Land der Verheißung, das klingt bei allen Gesprächen mit den Flüchtlingen durch. Eine Familie mit sechs Kindern kam im Boot von der Türkei nach Griechenland und zu Fuß nach Deutschland. Für sie ein Glück, dass sie alle zusammen sind. 45 Tage waren sie unterwegs, bis sie Deutschland erreicht hatten. An die Fahrt übers Meer erinnert sich die 25-jährige Ruba. „Wir waren 40 Leute in dem Schlauchboot, es regnete und das Wasser spritzte durch die aufgewühlten Wellen ins Boot.“ Ruba spricht wie ihre Schwester Reham fließend Deutsch, „das haben wir in einem Integrationskurs gelernt“, sagen beide und freuen sich über Komplimente über ihre ausgezeichneten Sprachkenntnisse.

Andere haben nicht das Glück, ihre Familie bei sich zu haben. Mohammed Aldiab lebt seit einundeinhalb Jahren in Deutschland, entsprechend gut sind seine Sprachkenntnisse. Müssen sie auch sein, denn sein Ziel ist es, Mathematik zu studieren. Für ihn ist Weihnachten, obwohl er Muslim ist, nichts Neues. „Wir haben in Syrien auch Christen, mein Lehrer zum Beispiel war Christ. Und wir haben das Fest Christmas genannt, auf Arabisch ’masieh‘.“ Das erinnert ein bisschen an Messias.

Allein und auf sich gestellt ist auch Emad, 17 Jahre alt. Er besucht mittlerweile die Mittelschule und will Elektriker werden. Seine Familie lebt in Damaskus. „Manchmal habe ich schon Sehnsucht nach Eltern und Geschwistern“, sagt er in Deutsch. „Aber wir telefonieren.“ Nicht ganz so offen zeigt sich der 20-jährige Mohammed, ein Jahr ist er hier. Er kommt aus Afghanistan. Ihm droht möglicherweise die Abschiebung. Warum er sein Heimatland verlassen hat, darüber will er nicht sprechen. Er sagt nur „es gab Probleme“. Dass er nicht über das Warum spricht, erklären die Mitglieder des Helferkreises damit, dass manche Angst vor Repressalien haben, entweder gegen die Familie, die noch in der Heimat ist oder wenn sie zurück müssten.

Medim aus Syrien ist ein Phänomen. Nach anderthalb Jahren spricht er fließend und fast akzentfrei Deutsch. Er hat es zusammen mit Omar, 17, so weit gebracht, dass er aus der Übergangsklasse in den M-Zug wechseln konnte. Er will seinen Qualifizierenden Mittelschulabschluss machen, dann die Mittlere Reife und irgendwann auch studieren. Sein Ziel ist es Arzt zu werden. Deshalb hat er alle Praktika im medizinischen Bereich gemacht, im Weißenhorner Krankenhaus und bei Physiomed. Jetzt strebt er ein drittes Praktikum an, „aber es muss etwas mit Gesundheit und Medizin zu tun haben.“ Omar würde gerne Zahntechniker werden und sieht auch Chancen für sich. Haben Medim und Omar Befürchtungen, fremdenfeindlich angesprochen zu werden? „Nein haben wir nicht, wir gehen Provokationen aus dem Weg. Wir sind in einem fremden Land und wollen höflich sein, wir sind froh, dass wir hier sein können.“

Aber unter den Afghanen macht sich Furcht vor Abschiebung breit. Davon weiß Petra Donth, Leiterin einer Übergangsklasse an der Uli-Wieland-Mittelschule, ein Lied zu singen. „Ich habe Schüler aus Afghanistan, die so gute Fortschritte machen, dass ich weinen würde, wenn sie abgeschoben würden.“

Die Mitarbeiter aus dem Helferkreis sagen: „Wir haben Glück mit unseren Geflüchteten.“ Was sie allerdings ärgert, sind Sätze wie „wir haben ja nichts gegen Flüchtlinge, aber…“ Dieses Aber sei von deutscher Seite ein Hemmnis für Integration, denn Integration habe immer zwei Seiten.

Langsam geht die Feier zu Ende. Einer nach dem anderen verlässt die fröhliche Gemeinschaft und geht in die dunkle, kalte Nacht.