Illertissen macht Platz für sozial Schwache

In der Auer Straße entsteht Wohnraum

In der Vöhlinstadt entstehen demnächst Wohnungen für Bürger mit kleinen Einkommen: Im Auftrag der Wohnungsbaugesellschaft soll an der Auer Straße ein Mehrfamilienhaus errichtet werden. Das Vorhaben wurde in einer Sitzung des Bauausschusses vorgestellt. Dessen Mitglieder stimmten dem Plan einheitlich zu. Weitere Themen im Ausschuss: In die ehemalige evangelische Kirche in der Bahnhofstraße soll ein Café einziehen – und es gibt eine Stellungnahme zum geplanten Lebensmittelmarkt in der Josef-Henle-Straße. Hier ein Überblick.

Das Haus in der Auer Straße soll über 15 Wohneinheiten verfügen – sechs davon rollstuhlgerecht, der Rest barrierefrei, wie im Ausschuss zu erfahren war. Ein Baum müsse gefällt werden, sagten die Planer. Doch das Gebäude füge sich harmonisch ins Stadtbild. Aus den Reihen der Stadträte kam viel Lob, es sei Ziel, in der Vöhlinstadt sozialen Wohnraum zu schaffen. Andreas Fleischer (SPD) bezeichnete es jedoch als „schade“, dass viel Grünfläche geopfert werde. Und auch Wilhelm Fischer (CSU) hätte gerne „mehr Grün“ gesehen. Dessen Fraktionskollege Uwe Bolkart wollte wissen, ob genug Parkplätze vorgesehen seien. Die Planer bejahten: Es gebe auf dem Areal 124 Stellplätze für 120 Wohnungen, wodurch der Bedarf „überfüllt“ werde.

Im Februar war der Antrag eines Bürgers, in einer ehemaligen Schreinerei in der Josef-Henle-Straße einen Markt für türkische Lebensmittel einzurichten, im Bauausschuss abschlägig beschieden worden. Die Räte wollten klären lassen, ob die Ansiedlung eine Konkurrenz zum innerstädtischen Handel mit sich bringt. Dazu haben sich Gutachter nun geäußert: Sie halten eine Erlaubnis für möglich, insofern das Sortiment festgesetzt wird. Sollte der Interessent nun eine Änderung des Bebauungsplans beantragen, wird der Stadtrat über das Vorhaben entscheiden.

Nicht alltägliche Pläne hat ein Bürger mit der ehemaligen evangelischen Kirche in der Bahnhofstraße. Er will ein Café samt Möbelhaus einrichten – die Einrichtungsgegenstände könnten nicht nur gekauft, sondern von den Gästen auch gleich ausprobiert werden, hieß es vonseiten der Stadtverwaltung. Das Projekt soll demnächst im Bauausschuss präsentiert werden. (caj)