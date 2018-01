2018-01-05 07:00:00.0

Altenstadt Jetzt kommen die Sternsinger

Vielerorten sind am Wochenende Caspar, Melchior und Balthasar unterwegs. Sie sammeln Geld für gute Zwecke. Von Zita Schmid

Am Wochenende ist es wieder soweit: Gekleidet in die Gewänder der Heiligen Drei Könige werden die Sternsinger in vielen Städten und Gemeinden im Landkreis Neu-Ulm von Haus zu Haus gehen und Geld für bedürftige Kinder in aller Welt sammeln. Auch in der Pfarreiengemeinschaft Altenstadt, wo heuer insgesamt rund 100 Buben und Mädchen mit dabei sind.

Ausgesandt wurden die Sternsinger bereits beim Neujahrsgottesdienst in Altenstadt: Etwa 60 Königinnen und Könige hatten sich dort um die Krippe versammelt – so wie es der Bibel nach einst Caspar, Melchior und Balthasar im Stall in Bethlehem getan haben sollen.

ANZEIGE

Pfarrer Benjamin Beck segnete dabei die Kreide, mit denen die Sternsinger die Formel „20*C+M+B+18“ an die Türen malen. Sie bedeutet „Christus mansionem benedicat“, zu deutsch: „Christus segne dieses Haus“. Gemäß dem Leitgedanken „Segen bringen, Segen sein“ werden die Sternsinger heuer mit besonderem Blick auf Kinder, wie etwa in Indien, die nicht zur Schule gehen können, sondern arbeiten müssen, Spenden sammeln.

Die Sternsingeraktion gilt als die größte Solidaritätsbewegung von Kindern für Kinder weltweit. Seit dem Jahr 1959 trägt das Kindermissionswerk – das Kinderhilfswerk der katholischen Kirche mit Sitz in Aachen – die Aktion. Seit 1961 gemeinsam mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Jährlich werden mit den Spendengeldern mehr als 1500 Projekte für Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt.