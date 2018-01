2018-01-18 13:23:00.0

Osterberg Knappe Entscheidung gegen Straßensanierung

Der Osterberger Kirchberg und der Schlossweg werden vorerst nicht erneuert. Das Problem: die Kosten. Von Armin Schmid

Das Thema Straßensanierungen hat die erste Osterberger Gemeinderatssitzung 2018 bestimmt. Die Mehrheit der Räte entschied sich allerdings gegen die Erneuerung von Schlossweg und Kirchberg. Der Grund sind vor allem die hohen Kosten.

Denn laut Planer Hans-Peter Beckmann würde die komplette Sanierung des Schlosswegs mit Wasser, Kanal und Straßenaufbau rund 684000 Euro kosten. Die Ausbaukosten für den Kirchberg würden knapp 297000 betragen und die Arbeiten zehn Monaten dauern. Der Baubeginn wäre nach sofortigem Start der Planungen schon im Mai möglich.

Beckmann stellte auch die Ergebnisse einer Kanalbefahrung und den daraus resultierenden Sanierungsbedarf am Kanalsystem vor. Stärkere Schäden wies demnach die Judengasse auf. Ein Neubau des Mischwasserkanals samt 19 Hausanschlüssen würde rund 210000 Euro kosten. Im Kolbenweg wurden keine Schäden am Kanalsystem festgestellt. In der Hohlgasse ließe sich ein Neubau des Mischwasserkanals für rund 140000 Euro nicht vermeiden. Für den Schlossweg schätzte der Planer die Kosten für den Neubau der Schmutz- und Mischwasserkanäle auf 260000 Euro. Für den Kirchberg würden nochmals 120000 Euro anfallen. Im Ortsteil Weiler wurden mit Kreuzweg, Rechbergstraße, Bahnhofsbereich und Weiherweg mehrere Straßen untersucht, die nicht saniert werden müssten.

Ratsmitglied Jürgen Blechschmidt meinte, die mehr als eine Million Euro seien sehr viel Geld – vor allem angesichts der angespannten Haushaltslage. Da keine konkreten Eckdaten des Haushalts vorhanden seien, sei es schwierig zu beurteilen, ob ein finanzieller Spielraum gegeben ist. Als heikel stufte Blechschmidt die Straßensanierung auch im Hinblick auf den Neubau des Pfarrheims ein. Letztlich würde die Zufahrt zur Baustelle am Kirchberg unter Umständen sogar blockiert werden. Bürgermeister Rainer Schmalle schlug vor, die Planung jetzt zu vergeben und die Entscheidung über eine etwaige Ausschreibung im März zu treffen, sobald genauere Haushaltsdaten vorliegen. Rat Ignaz Gestle sagte, man solle abwarten. Ein Beschluss für Planung und Ausschreibung komme seiner Meinung nach zu früh.

Der Planer erläuterte, durch den Ausbau des Schlosswegs hätte man aber bereits eine saubere Umfahrung für den letzten Teil des Ausbaus der Ortsdurchfahrt. Dieser soll in einem Jahr umgesetzt werden. Gemeinderat Johannes Fackler betonte, Osterberg habe genug Schulden. Einer Straßensanierung werde er deshalb nicht zustimmen. Das Gremium entschied sich, den Straßenausbau im Kolbenweg (10000 Euro) fertigzustellen. Eine Straßensanierung im Kirchberg und Schlossweg in den Jahren 2018/19 hat die Rätegemeinschaft knapp mit 4:3 Stimmen abgelehnt.