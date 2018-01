2018-01-30 09:00:00.0

Weißenhorn „Landrauschen“ kommt sicher ins Kino

Was der Triumph beim Max-Ophüls-Preis für den Weißenhorner Heimatfilm und seine Macher bedeutet. Von Marcus Golling

Auch einen Tag nach dem großen Wochenende kann Lisa Miller ihr Glück gar nicht fassen. Selbst in der Tagesschau war am Sonntag zu sehen, wie sich die Filmemacherin und ihr Team in den Armen lagen, nach dem „Landrauschen“ beim Max-Ophüls-Filmfestival in Saarbrücken gleich drei Auszeichnungen abgeräumt hatte: bester Spielfilm, bestes Drehbuch und den Preis der ökumenischen Jury. „Wenn wir das geahnt hätten, dann hätten wir uns hübscher gemacht“, sagt die 31-jährige Regisseurin und Drehbuchautorin und lacht.

Die gute Laune dürfte noch einige Zeit anhalten, denn natürlich schmeichelt ein solcher Erfolg bei einem so wichtigen Filmfestival nicht nur dem Künstlerego – er kann auch der Beginn einer größeren Karriere sein. Schließlich verfolgen beispielsweise auch Produktionsfirmen und Filmredaktionen, was sich in Saarbrücken tut. Lisa Miller weiß das. „Ich habe genug Ideen – ich bin also vorbereitet.“ Angesichts des derzeitigen Interesses an „Landrauschen“ und ihrer Person ist aber klar: Der geplante vierwöchige Kuba-Urlaub („ohne Internet und ohne Telefon“) wird wohl kürzer ausfallen. Allein schon wegen der Berlinale, die am 15. Februar beginnt. Dort läuft der hauptsächlich in Bubenhausen gedrehte Streifen als Gast in der Nebenreihe „Perspektive Deutsches Kino“.

Um die Vermarktung kümmert sich schwerpunktmäßig Produzent Johannes Müller. Der kann jetzt verkünden: „Wir kriegen den Film ins Kino. Das ist ganz sicher!“ Was vorher angesichts der Tatsache, dass es sich bei „Landrauschen“ um einen Heimatfilm in bayerisch-schwäbischem Dialekt handelt, keineswegs klar war – jetzt aber winken einem Verleih 18000 Euro des Preisgelds. Müller war nach eigenen Angaben „fast überfordert“, wie viel Feedback nach der Preisverleihung bei ihm einging. Es gebe mehrere konkrete Anfragen, „aber mir müssen uns erst noch rechtlich absichern“. Ein Verleiher habe sogar angeboten, „Landrauschen“ schon im März ins Kino zu bringen.

Das kommt aus Sicht der Macher eventuell zu früh, nicht nur, weil erst für Anfang April eine Vorführung für alle Helfer und Spender geplant ist. Müller zufolge wolle man nun – in Absprache mit Verleihfirmen – gut überlegen, wann der richtige Zeitpunkt für einen Kinostart wäre. Außerdem sei nach wie vor angedacht „Landrauschen“ zunächst bei anderen Festivals zu zeigen. Übrigens nicht nur in Deutschland: Der Export-Vermarkter „German Films“ wird ihn auch bei internationalen Filmfesten einreichen.

Klar ist: Das Team hinter „Landrauschen“ kann gerade mit Blick auf zukünftige Projekte von dem Erfolg in Saarbrücken profitieren. So haben sich unter anderem Fernsehsender gemeldet, die Interesse an der Arbeit von Miller, Müller & Co. signalisiert haben – abgesehen davon, dass auch eine spätere Fernsehausstrahlung von „Landrauschen“ möglich ist. Nicht unwichtig ist das Preisgeld: Auch ohne den Verleiher-Anteil bleiben mehr als 30000 Euro. Genug, um beim Dreh entstandene Schulden zu begleichen – und neue Projekte anzuschieben. „Wir wollen auch unsere nächsten Filme in der Ulmer Gegend machen“, sagt Produzent Müller, heimatverbunden.

Ein „Hammer“ war der Ophüls-Preis natürlich auch für Hauptdarstellerin Kathi Wolf, die bei der Preisverleihung laut Regisseurin Miller vor Nervosität „komplett am Rad gedreht“ hat. „Das ist wirklich eine tolle Bestätigung“, sagt die Schauspielerin und Kabarettistin. „Während der Arbeit an dem Film haben wir an so etwas gar nicht gedacht. Wir waren so in dem Arbeitssog drin.“ Ob der Triumph bei dem Nachwuchsfestival für Film- und Fernsehkarriere einen Schub bringt? Wolf ist da noch vorsichtig. Erst einmal will sie feiern. Entweder spontan auf Kuba mit ihrer alten Freundin Lisa Miller – oder beim Weißenhorner Fasching.