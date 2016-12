2016-12-31 00:32:31.0

Versammlung Michael Sailer führt den Musikverein

Wahlen in Winterrieden

Führungswechsel beim Musikverein Winterrieden: Da sich Vorsitzender Markus Grauer nach siebenjährigem Wirken aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stellte, wählten die Musiker Michael Sailer zu seinem Nachfolger sowie Stefan Müller zum Stellvertreter. Während Manfred Förg künftig das Schriftwesen führt, verwaltet Markus Grauer die Kasse. Larissa Weixler wurde zur neuen Jugendleiterin bestimmt, die von Josef Weixler unterstützt wird.

Als Beisitzer komplettieren Markus Malinowski, Tobias Sailer und Max Schuhwerk den Vorstand. Bei der Jahresversammlung wurde Dirigent Hans-Jürgen Prinz einstimmig in seinem Amt bestätigt, das er allerdings aus beruflichen Gründen nur noch bis Juli 2017 ausüben wird. Während Josef Sailer weiterhin die Chronik führt, fungieren Ralf Maucher und Tobias Sailer als Notenwarte sowie Angelika Förg als Trachtenbeauftragte. Die Anlage wird von Hans-Jürgen Prinz betreut sowie der Probenbesuch von Sabrina Unglert dokumentiert.

Im Rückblick auf das im Mai 2016 vom Musikverein Winterrieden ausgerichtete 55. Bezirksmusikfest samt Wertungsspielen im Bezirk 6 Memmingen im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) war Vorsitzender Markus Grauer voll des Lobes für das Engagement der Musiker. Mit Unterstützung der Winterrieder Feuerwehr und mehr als 300 Helfern machten sie die Veranstaltung zu einem Höhepunkt der Vereinsgeschichte. „Dabei habt ihr unser Dorf hervorragend repräsentiert“, lobte Bürgermeister Hans-Peter Mayer auch den Zusammenhalt der örtlichen Vereine.

Im Rückblick auf ein „musikalisch ruhiges, aber organisatorisch aufwendiges Jahr“ hob Dirigent Hans-Jürgen Prinz das „Aufspieln beim Wirt“ hervor, das sich zur gelungenen Veranstaltung entwickelt habe. Für fast lückenlosen und pünktlichen Probenbesuch wurden Markus Malinowski, Stefan Müller, Michael Sailer und Ann-Kathrin Sailer mit kleinen Präsenten belohnt.

Derzeit befinden sich sieben Jungmusiker in Ausbildung. Drei spielten in der Prima Musica und drei bei den Prima Youngstars mit, informierte Jugendleiter Manfred Förg. Während Ulrich Prinz einen Einblick in die Finanzen gab, listete Schriftführerin Verena Weixler sowohl musikalische als auch gesellige Aktivitäten im zurückliegenden Jahr detailliert auf. Leider sei der zum Winterrieder Kinderferienprogramm organisierte Nachmittag nur auf geringe Resonanz gestoßen. Für das Jahr 2017 kündigte der scheidende Vorsitzende eine Renovierung des Probenraums und ein neues Konzept für das traditionelle, heuer bereits Mitte Mai an einem anderen Ort stattfindende Auerbachfest an. (clb)