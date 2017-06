2017-06-28 00:35:20.0

Mit „Very Nice“ auf der Erfolgsspur

Hundesportler Daniel Frei holt Bronze bei Junioren

Daniel Frei gehört mit seinen 14 Jahren zu den Nachwuchstalenten des Hundesports. Vor Kurzem sicherte er sich erneut den bayerischen Meistertitel bei den Jugendlichen und Junioren. Und während er im Vorjahr noch ganz knapp am Siegerpodest vorbeigeschrammt war, schaffte er heuer mit seinem Erfolgshund „Very Nice von der Bildsäule“ sogar die Bronzemedaille bei der deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaft und qualifizierte sich damit für die deutsche Meisterschaft.

Voraussetzung für die guten Leistungen ist aber nicht nur ein gutes Verständnis zwischen dem Vierbeiner und dem Hundeführer, sondern auch intensives Training. So kommt der in Kempten wohnende Jugendliche, der Mitglied des Hundesportvereins Babenhausen ist, meist zweimal in der Woche in den Fuggermarkt, um dort auf dem Hundeplatz zu üben. Zudem verbrachte der Realschüler seine Pfingstferien im Fuggermarkt, um täglich mit „Very Nice“ arbeiten zu können. Den letzten Schliff erhielt er durch Claudia Volz, die schon für Weltmeisterschaften qualifiziert war. Sie war auch dafür verantwortlich, dass der Schäferhund das kleine Einmaleins des Hundesports erlernte – stammt das Tier doch auch aus der Zucht der Familie Volz.

Frei zeigte bei den Wettbewerben trotz seines jungen Alters bereits Nervenstärke und ging sogar in der Königsklasse „IPO 3“ an den Start. Sowohl in der Fährtenarbeit, als auch in der Unterordnung und im Schutzdienst stand die gute Zusammenarbeit von Hund und Hundeführer im Vordergrund. Das Tier darf sich beispielsweise bei der Unterordnung weder von Schüssen, noch von Menschen ablenken lassen.

Mit seinem dritten Platz bei der deutschen Jugend- und Juniorenmeisterschaft hat sich Frei für die Bundessiegerprüfung der Erwachsenen qualifiziert. Dabei gehen im Oberhauser Stadion voraussichtlich Ende September die 120 besten Hundeführer Deutschlands an den Start. Rund 10000 Zuschauern werden erwartet. Der Vorsitzende der Landesgruppe Bayern/Süd im Schäferhundesport, Herbert Volz, der gleichzeitig auch Vorsitzender des Babenhauser Schäferhundevereins ist, freute sich über die Erfolge seines Schützlings. Es sei „genial“, was der junge Hundesportler leiste. (fs)