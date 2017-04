2017-04-20 15:00:00.0

Illertissen Pavillon statt Friedhofkapelle

Die Erweiterung der Aussegnungshalle am Illertisser Waldfriedhof hat begonnen. Wie die Übergangslösung aussieht. Von Regina Langhans

Am Illertisser Waldfriedhof war gestern – trotz des nasskalten Winterwetters – Aufbruchstimmung angesagt: Bagger rollten an und Vertreter der Stadt und Unternehmen griffen zum Spaten, um den Baubeginn für die Erweiterung der Aussegnungshalle zu signalisieren.

Wie berichtet, soll die erhaltenswerte Friedhofkapelle vergrößert werden. Der Illertisser Architekt Mathias Chittaro hatte sie 1923 errichtet. Mitte des nächsten Jahres soll der Anbau abgeschlossen sein, informierte Hochbauamtsleiter Manfred Norrenbrock.

ANZEIGE

Für die Übergangszeit hat Stadtrat Ansgar Bauer, zugleich Zimmermann, einen Holz-Pavillon errichten lassen, um darin die Trauerfeiern abhalten zu können. Das Provisorium befindet sich auf gepflastertem Untergrund östlich der Urnenwände. Der Holzbau gehört der Stadt und soll später anderweitig aufgebaut werden, wobei die Verwendung noch offen ist, so Norrenbrock.

Während der Umbauzeit bleibt die Aussegnungshalle geschlossen. Günter Weber vom Architekturbüro Weber und Hummel erläuterte nochmals kurz das Vorhaben. So soll die bestehende Kapelle in ihrem Charakter erhalten bleiben. Sie wird nach Osten erweitert. Dabei werden die von Louis Marchetti, ebenfalls ein Illertisser, gefertigten Wandmalereien mit ihrem Putzuntergrund abgenommen, restauriert und mehr in den Blickpunkt gerückt. Damit wird den Vorgaben des Denkmalamtes entsprochen. Es entsteht ein neuer Mitteltrakt mit 80 Sitzplätzen. Die bestehende Kapelle wird außerdem zu einem Foyer mit Stehfläche für weitere Besucher, sodass insgesamt 150 Personen Platz finden können.

Links und rechts davon entstehen ein Aufbahrungsraum und Nebenräume sowie Außentoiletten und ein Abschiedshof. Für harmonische Übergänge zwischen altem und neuen Gebäude werden die gleichen Materialien verwendet wie Terrazzoboden, glattweiß verputzte Wände und Eichenholz. Das Bauvorhaben soll rund 1,5 Millionen Euro kosten.