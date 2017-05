2017-05-22 14:00:00.0

Senden Sanierung startet nächstes Jahr

Die Mitglieder des Fördervereins „Freunde der Maria-Hilf-Kapelle“ zweifeln am Umbau-Termin. Sie fragen sich außerdem, was aus ihren Spenden wurde. Von Angela Häusler

Erleichterung beim Verein „Freunde der Maria-Hilf-Kapelle“: Das schmucke Ayer Wahrzeichen soll 2018 endlich saniert werden. Die geschätzten Kosten für den Umbau liegen bei 400000 Euro, den Löwenanteil übernimmt die Diözese. Die Kirchengemeinde rechnet mit einem städtischen Zuschuss von 80000 Euro. Das sagte der Sendener Kirchenpfleger Peter Kaiser bei einer Besichtigung des kleinen Gotteshauses vor Kurzem.

Dabei zeigte sich schnell, dass die Kommunikation zwischen Pfarrei und Stadt nicht immer funktioniert. „Das höre ich zum ersten Mal“, diese Feststellung machten beim Ortstermin sowohl der Kirchenpfleger als auch Georg Schneider, Chef des Kapellenvereins, gleich mehrfach. So etwa wusste Kaiser nicht, dass im kommunalen Haushalt ursprünglich für die Kapelle eingeplante Mittel, nämlich 40000 Euro, auf Beschluss des Stadtrats in Maßnahmen an der Jodokskirche umdirigiert worden waren. Die Kapellenfreunde inklusive Stadtratsmitglied Schneider wiederum hatten keine Kenntnis davon, dass die Diözese die Kapellensanierung fürs kommende Jahr anpeilt.

ANZEIGE

Bei der Diözese sei die Rundum-Sanierung der Kapelle für 2018 fest eingeplant. Noch im selben Jahr soll sie abgeschlossen sein, versicherte Kaiser. Dabei hatten die Förderer Gelegenheit, den Zustand des Bauwerks in Augenschein zu nehmen, das allerdings schon jetzt ziemlich ramponiert aussieht. Schließlich wurden angesichts der Reparaturarbeiten und der bereits Jahre andauernden Schließung Teile der Inneneinrichtung mitsamt der Sitzbänke entfernt. „Die sind noch beim Restaurator, werden aber bald im Pfarrhaus eingelagert“, berichtete Kaiser. Die geschnitzten Bänke sind derzeit seine kleinste Sorge in Sachen Kapelle.

„Wir brauchen eine Komplettsanierung“, erläuterte Architekt Jörg Mangold den Besuchern. Vom Dach bis zum Fundament werden die Fachleute Hand anlegen. „Wir fangen oben an und arbeiten uns vor“, sagte Mangold, unter anderem müssen der Dachstuhl saniert und Risse im Mauerwerk verpresst werden. Möglicherweise ziehen die Arbeiter flexible Elemente ein, die natürliche Spannungen im Gemäuer ausgleichen können. „Die Botschaft hör’ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube“, unkte aber ein Mitglied des Fördervereins nach der Sanierungs-Ankündigung. „Ich glaub’ es ja schon fast nicht mehr“, sagte ein anderer Kapellenfreund. Schließlich sei die Kapelle seit 2013 gesperrt. Seither fordern die Kapellenfreunde, es müsse etwas geschehen.

Die Kirchenstiftung schiebt die Sanierung vor sich her – zu viele andere Bauprojekte sind akut. „Viele, die etwas gespendet haben, wollen wissen, was mit ihrem Geld passiert“, sagten mehrere Vereinsmitglieder. Weil aber noch immer nicht begonnen sei, gebe es nichts zu berichten. Für die Spendensammler eine schwierige Situation.