2017-06-16 07:03:00.0

Illertissen Sie trugen ihren Glauben durch die Stadt

Was bei der Fronleichnamsprozession geboten war.

Wie in vielen Orten der Region haben sich gestern auch in Illertissen zahlreiche Menschen bei strahlendem Sonnenschein an der Prozession zu Fronleichnam beteiligt. Nach einem Gottesdienst in der Martinskirche wurde losgezogen, um – wie Pfarrer Andreas Specker sagte – „ganz Illertissen zu zeigen, was wir glauben“. Den Teilnehmern gingen voraus: Fahnenabordnungen, Kommunionkinder, Ministranten und der Pfarrer, letzterer unter dem Baldachin mit der in der Monstranz zur Schau gestellten Hostie. Fleißige Bürger hatten den Weg mit vier Blumen-Altären vorbereitet: Am Rathaus den „Tanz der Miriam“ (nach Sieger Köder), an der Bräuhausstraße ein Abbild des „Jesus mit Johannes“ aus dem Kloster Heiligenkreutzal, am Marktplatz „Maria mit Kind“ und am Kriegerdenkmal einen mit Kreuz. (lor)