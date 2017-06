2017-06-08 10:00:00.0

Osterberg Trinkwasser wird in Osterberg billiger

Warum die Bürger der Gemeinde ab dem kommenden Monat weniger für einen Kubikmeter zahlen müssen. Von Armin Schmid

Die Osterberger Bürger müssen künftig weniger für ihr Trinkwasser bezahlen. Der Gemeinderat hat während der vergangenen Sitzung die Gebühren von bislang 1,49 Euro pro Kubikmeter Wasser auf künftig 1,35 Euro gesenkt. Die Regelung tritt am 1. Juli dieses Jahres in Kraft.

Wie Kämmerin Claudia Pfisterer sagte, sei während des zurückliegenden Kalkulationszeitraums eine kräftige Überdeckung aufgetreten. Die örtliche Wasserversorgung hat im Jahr 2015 einen Überschuss in Höhe von rund 64000 Euro erwirtschaftet. In 2016 ist eine Überdeckung im Bereich von 24000 Euro angefallen. Grund ist, dass aus den vergangenen Jahren ein Defizit in Höhe von knapp 50000 Euro abgebaut werden musste. Dies ist über zwei Jahre verteilt nun auch gelungen. Für den neuen Kalkulationszeitraum von Juli 2017 bis Juni 2019 gilt es laut Kämmerin nun, den angefallenen Überschuss in Höhe von 34000 Euro wieder abzubauen. In den neuen Kalkulationszeitraum wurden die angefallenen Kosten für die neue Wasserleitung in der Hauptstraße mit rund 185000 Euro und der noch zu erstellende Notwasserverbund mit der Wasserversorgung von Kellmünz in Höhe von 112000 Euro in die kalkulatorische Abschreibung mit einbezogen.

Mit Blick auf den dritten Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt gab Bürgermeister Rainer Schmalle bekannt, dass die Bauarbeiten nach aktuellem Stand nun doch wohl erst im Jahr 2019, und nicht wie zunächst geplant 2018, stattfinden werden. Die hierfür anfallenden Kosten für den Ausbau der Wasserversorgung sind somit für den laufenden Kalkulationszeitraum nicht mehr relevant.

Die Gesamtkosten der Wasserversorgung für die nächsten zwei Jahre werden sich demnach auf rund 150000 Euro belaufen. Claudia Pfisterer erläuterte, dass die neue Gebühr ohne den eingerechneten Überschuss bei 1,65 Euro gelegen hätte.