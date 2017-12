2017-12-15 00:37:52.0

Wirtschaft Wechsel in der Senioren-GmbH

Silke Bolkart wird neue Leiterin in Babenhausen

In der Geschäftsführung der Senioren-GmbH steht ein Wechsel an. Bei der Jahresversammlung des Ambulanten Krankenpflegevereins Babenhausen (wir berichteten) teilte Peter Schubert mit, dass er aus persönlichen Gründen ausscheidet. Dies kam für viele überraschend. Gleichzeitig stellte er Silke Bolkart als Nachfolgerin vor.

Schubert zog eine positive Jahresbilanz der Geschäftsfelder. Der Schwerpunkt liege nach wie vor im Ambulanten Dienst, bei dem 2017 im Schnitt mehr als 100 Menschen in Babenhausen und der Verwaltungsgemeinschaft in den eigenen Häusern gepflegt und versorgt wurden. Auf Wunsch würde neben pflegerischer und medizinischer Begleitung auch hauswirtschaftliche Unterstützung angeboten. Das ambulante Pflegeteam besteht laut Schubert aus einer „gesunden Mischung aus Routiniers und jungen Kräften“ und genieße bei den Patienten und deren Familien einen guten Ruf.

Eine Herausforderung für die Schwestern bestehe etwa in der nicht vorhersehbaren Arbeitsbelastung. Plötzliche Ereignisse bei Patienten, wie Schlaganfälle oder Stürze mit Knochenbrüchen, führten innerhalb weniger Tage zu zusätzlichen Einsatzzeiten, die in die Dienstpläne integriert werden müssten. Zudem könnten sich durch Todesfälle oder Umzüge ins Pflegeheim überraschend Lücken in der Dienstplanung und in den Umsätzen auftun. Die Mitarbeiterinnen zeigten „ein hohes Maß an Flexibilität“, sagte Schubert. Berechenbarer seien die Gästezahlen in der Tagespflege. Trotzdem mehrten sich „Tage, an denen Vollbelegung herrscht und es neuerdings passieren kann, dass neue Gäste unter Umständen in eine Warteliste aufgenommen werden müssen“. Stolz zeigte sich Schubert über das Ergebnis einer Überprüfung durch den medizinischen Dienst, der „die menschliche und fachliche Qualität“ gelobt habe.

Auch in diesem Jahr war das Interesse von privaten Haushalten am „Essen auf Rädern“ hoch. Für die Gesellschaft bedauerlich sei, dass sich Babenhauser Kindergärten dazu entschlossen haben, das Mittagessen über die Mensa des Schulzentrums zu beziehen. Dadurch ergebe sich ein höheres Defizit auf diesem Sektor. Allerdings betonte Schubert mehrmals: „Bei unserer täglichen Arbeit stellen wir bei Bedarf rein wirtschaftliche Erwägungen hinten an und schenken Menschen gerade in der letzten Lebensphase zusätzliche Zuwendung und Zeit“. Dafür seien die jährlichen Finanzspritzen des Ambulanten Krankenpflegevereins ein wichtiger Faktor. Weitere Angebote der Senioren-GmbH betreffen das Betreute Wohnen und den Notruf.

Altbürgermeister Theo Lehner bedauerte das Ausscheiden von Schubert. Dieser hinterlasse große Fußstapfen, sei ein Teamplayer gewesen und habe „seinen Laden top zusammengehalten“. Auf einstimmigen Beschluss hin wurde Bolkart zur Nachfolgerin ernannt. (fs)