2017-12-24 07:00:00.0

Babenhausen Weiße Kleider und Kaffee mit Gewürzen

Sie feiern Weihnachten fernab ihrer Heimat und teils ohne die Familie: In Babenhausen erzählen Asylbewerber von ihren landestypischen Bräuchen zum Fest. Von Claudia Bader

Als die Melodie des Liedes „Lasst und froh und munter sein“ durch den Saal des evangelischen Gemeindehauses in Babenhausen klingt, leuchten Fahimas Augen. „Das haben wir in der Schule gesungen, als der Nikolaus gekommen ist“, flüstert das Mädchen seinen Eltern zu. Diese kennen den vorweihnachtlichen Boten erst, seit sie vor zwei Jahren nach Deutschland gekommen sind. „In Syrien gibt es aber auch ein Weihnachtsfest. Wir feiern es gemeinsam mit der Familie und Verwandten vor einem geschmückten Baum“, verrät Abdul Sulaiman: „Weil Jesus im Koran als großer Prophet beschrieben wird, feiern wir ihn auch, aber erst am 30. Dezember.“

Auch einige andere Flüchtlinge, die zur Adventfeier der Babenhauser Asylkontaktgruppe Menschen begegnen Menschen (MbM) gekommen sind, erzählen gerne von den weihnachtlichen Bräuchen ihrer Heimat. Als Elisabeth Kalischek ihnen mit Bildern den Ursprung von Adventskranz und -kalender sowie Barbarazweigen erklärt, hören sie interessiert zu. Während ihr dreijähriger Bruder Daniel gebannt auf die Kerzen am Adventskranz schaut, versteht die sechsjährige Fahima schon sehr gut, was die Erwachsenen erzählen. Den mit buntem Schmuck dekorierten Christbaum kennt sie noch vom vergangenen Jahr. Wie ihre deutschen Klassenkameraden hofft sie natürlich auf Weihnachtsgeschenke. „Mal sehen“, sagt ihr Vater. Da seine Frau Rowaida in wenigen Tagen ihr drittes Kind zur Welt bringen wird, ist die Familie in freudiger Erwartung.

„Bei uns in Eritrea feiert man Weihnachten nach orthodoxem Brauchtum am 7. Januar“, berichtet Sammy in gebrochenem Deutsch. Sowohl die Frauen als auch die Männer tragen zu dieser Gelegenheit ihr weißes Festgewand. Die Kinder bekommen traditionell neue Kleidung, verdeutlicht der junge Mann mit Bildern. Stundenlang seien seine orthodoxen Landleute in der Weihnachtsnacht in der Kirche, um zu beten, zu singen und zu tanzen. Für das anschließende gemeinsame Festmahl werde das traditionelle Fladenbrot Himbasha gebacken. Anstatt in Tellern werden Gemüse und Fleisch in den schwammigen Pfannkuchen Injera serviert, welche aus der lokalen Hirsesorte Teff gebacken sind. Das macht auch das Besteck überflüssig. „Anstatt vieler Teller benötigt eine Familie bei diesem Festmahl nur eine einzige Schüssel“, sagt Sammy. Die oftmals mehrere Stunden dauernde Kaffeezeremonie gehöre ebenfalls zum eritreischen Weihnachtsfest. Der Kaffee werde in ganzen Bohnen geröstet und anschließend zu einer Geruchsprobe herumgereicht. Auch das Aufkochen mit Gewürzen und Zucker gehöre zum Ritual. Manchen Männern, aber auch Frauen schmecke dagegen das eritreische Bier Suwa noch besser.

„Bei uns steht das Zusammensein mit der Familie, Verwandten und Freunden im Mittelpunkt. Wenn jemand vorher zerstritten war, ist das am Fest vergessen“, erzählt Michael. Der 28-jährige Eritreer lebt mit seiner Frau Helen sowie dem einjährigen Sohn Noah in Babenhausen und absolviert eine Ausbildung zum Maschinenanlagenführer. Die Menschen in seiner Heimat feiern erst am 7. Januar Weihnachten. Sie besuchen einige Stunden lang die Kirche und essen anschließend ein besonderes Gericht.

Als Moslem hält sich der 21-jährige Abdurakhman aus Somalia streng an die Gesetze seines Glaubens. Das in Deutschland gefeierte Weihnachtsfest findet er beeindruckend und vergleicht es mit dem Fastenbrechen im unmittelbaren Anschluss an den Fastenmonat Ramadan. „Wir kommen zuerst in der Moschee und dann in der Familie zusammen, berichtet er.

Bei den pakistanischen Christen heiße das Weihnachtsfest Chand raat, erzählt Imdias. Das bedeutet übersetzt: Nacht des neuen Mondes. Der 30-Jährige arbeitet als Maler in Berchtesgaden. Auf Einladung seines Landsmannes Asim, der in Babenhausen lebt und eine Ausbildung zum Molkereifachmann absolviert, ist Imdias zur Adventsfeier der Asylkontaktgruppe gekommen. „Auch in meiner Heimat werden Bäume mit Kerzen geschmückt“, sagt er. Bei Temperaturen von durchschnittlich fünf bis neun Grad sei es um diese Zeit in Pakistan nicht ganz so kalt wie in Bayern. Schnee liege nur in höher gelegenen Bergregionen. „Anstatt großer Geschenkpakete bekommen die Kinder bei uns Geld und natürlich Süßigkeiten“, erzählen die jungen Männer. Da sie das Weihnachtsfest fernab ihrer Familien verbringen müssen, wollen sie sich mit Freunden treffen – und auf keinen Fall traurig sein, nehmen sie sich vor.