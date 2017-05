2017-05-29 04:49:00.0

Illertissen Wenn das Kirchendach zur Gefahr wird

Im Gotteshaus St. Johannes in Betlinshausen wurden Mauerrisse entdeckt. Das eigentliche Problem liegt allerdings darüber – und muss nun schnell behoben werden. Von Regina Langhans

Die Kirche St. Johannes Baptist in Betlinshausen – ein Schmuckstück des Spätrokoko – hat gefährliche Risse im Mauerwerk bekommen. Die Ursache findet sich im darüberliegenden Dachstuhl. Zimmermann Richard Möst hat festgestellt, dass die an sämtlichen Fußpunkten marode Holzkonstruktion auf das Mauerwerk drückt. Nun werden diese Stück für Stück ausgebessert, erst auf der Südseite, dann gegenüberliegend im Norden, wo Möst größere Schäden vermutet. Das war wohl höchste Zeit: Denn die Sicherheit der Kirchgänger war bedroht. So spricht Kirchenpfleger Gerhard Zöh mit Blick auf eine Prüfung von einem „alarmierenden Resultat“. Man habe handeln müssen.

Ursprünglich war geplant, nur Außenfassade und Ziffernblatt der Turmuhr zu erneuern. Kirchenpfleger Zöh erklärt, dass die Diözese üblicherweise vorab einen Standsicherheitsnachweis verlange. Das Ergebnis: Alle 44 Fußpfetten – wie die Auflagepunkte der Dachbalken auch heißen – müssen erneuert werden.

ANZEIGE

Bei dem Dachstuhl handele es sich um ein sogenanntes liegendes Bundwerk, erklärt Zimmermeister Möst, dessen Kräfte auf die Außenmauern drücken. Die Sparren und Dachbalken seien über die Jahrzehnte morsch geworden: Sie machen die Konstruktion instabil. Die Folge: Es sind bereits Risse im Mauerwerk entstanden. Damit geht ein weiterer Schaden einher: Auch die über der Holzdecke befindliche sogenannte Boxhaut, welche von oben die Stuckdecke der Kirche mit den Querbalken des Dachstuhls vermauert, ist brüchig geworden, weshalb die Deckengemälde gefährdet sind. Bei der Boxhaut handelt es sich um ein Gemisch aus Lehm, Sand, Kalk und Stroh. Der alte Begriff leitet sich vom Anbringen ab, indem Mörtel und Stuck im Kirchenschiff in die Fugen der Holzdecke „geboxt“ wurden und sich so mit der darüber befindlichen Lehmstrohschicht verbinden konnte.

Daher ist die Kunst der Zimmerleute gefragt: Nach Vorgaben des Denkmalamts müssen an allen Balken sorgfältig die verfaulten Stellen ausgesägt und dann neue Stücke eingesetzt werden. Der Dachstuhl besteht aus Fichtenholz und wird nun mit Eichenholz ausgebessert, das länger halte, wie es heißt. Das erfordert komplizierte Einlegearbeiten, denn es soll möglichst viel von den Originalbalken bewahrt werden. Das alles gelingt durch eine Kombination alter und neuer Techniken, sagt Fachmann Möst. Die starken Bretter des Deckengemäldes werden mit Winkeln an die ausgetauschten Balkenteile angeschraubt. Wenn es gilt, Balken untereinander zu verbinden, helfen 40 Zentimeter lange Schrauben weiter. Möst sagt: „Heute können wir manches erreichen, was früher nicht möglich war.“ Zugleich äußert er sich respektvoll über altes Handwerkswissen: „Über Jahrhunderte hat die Boxhaut die Kirchendecken gestützt und durch das Stroh den Feuchtigkeitshaushalt reguliert.“ Die noch ursprünglichen Dachbalken selbst seien in gutem Zustand, sagt der Zimmermeister. Dabei hat Möst Interessantes entdeckt: „Für die kleine Kirche sind die Balken erstaunlich dick.“ Zudem hätten sie Einkerbungen, die keinen Sinn machten und auf einen früheren Gebrauch hinwiesen. Möglicherweise stammten sie von einem abgerissenen Fachwerk, mutmaßt der Experte. Auch die nach Zimmermannsart vorgenommene Markierung der Balken in römischen Ziffern würde teilweise keinen Sinn machen.

Im September, hofft Kirchenpfleger Zöh, steht die Kirche mit neu gedecktem Dach und frischer Fassade wieder als Schmuckstück da. Und als sicheres.