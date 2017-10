2017-10-06 04:00:00.0

Müll im Unterallgäu 2019 soll die Gelbe Tonne kommen

Die Entsorgung von Verpackungen könnte in zwei Jahren für die Bürger bequemer werden. Für das Holsystem sprechen aber noch weitere Vorteile. Von Sandra Baumberger

Geht es nach dem Umweltausschuss, könnte es in den Müllhäuschen und Garagen im Landkreis bald noch ein bisschen bunter werden: Zur schwarzen Restmüll-, der braunen Bio- und der blauen Altpapiertonne könnte sich 2019 nämlich die Gelbe Tonne gesellen. Wenn der Kreistag der Empfehlung des Umweltausschusses folgt, soll sie dann den Gelben Sack ersetzen, in dem die Bürger bislang Verpackungen wie Joghurtbecher, Dosen und Getränkekartons sammeln und selbst zum Wertstoffhof bringen. Die Gelbe Tonne dagegen, die 240 Liter fasst, würde kostenlos zur Verfügung gestellt und voraussichtlich alle vier Wochen geleert.

Der Landkreis reagiert damit nicht nur auf entsprechende Nachfragen von Bürgern, die sich laut Edgar Putz, Leiter der Abteilung Abfallwirtschaft am Landratsamt, immer häufiger nach dem komfortableren Holsystem erkundigt haben. Der Landkreis ist auch schlicht zum Handeln gezwungen. Denn Ende 2018 läuft wie berichtet die Vereinbarung mit den Dualen Systemen, den Betreibern der Rücknahmesysteme für Verpackungen, aus und muss neu ausgehandelt werden. Einfach weiterzumachen wie bisher, ist wegen Änderungen im Verpackungsgesetz jedoch kaum sinnvoll, erklärte Putz in der Sitzung.

Eine Einigung bei der Kostenbeteiligung scheint ausgeschlossen

Denn während die Dualen Systeme dem Landkreis bisher jährlich 600000 Euro dafür zahlen, dass er die Leichtverpackungen für sie an seinen Wertstoffhöfen sammelt, ist das so künftig nicht mehr zulässig. Entscheidend für die Kostenbeteiligung ist dann die tatsächlich gesammelte Menge an Leichtverpackungen und die soll entweder an der Masse oder am Volumen festgemacht werden. Da Leichtverpackungen aber – wie der Name nahelegt – sehr leicht sind, müssten die Dualen Systeme beim sogenannten Masseschlüssel weniger für die Nutzung der Wertstoffhöfe zahlen als bisher und den Bürgern stünden höhere Abfallgebühren ins Haus. Der Landkreis würde deshalb eine Berechnung nach Volumen vorziehen, was freilich bei den Dualen Systemen auf Widerstand stößt: Da die Verpackungen in der Regel recht voluminös sind, würde die Kostenbeteiligung nach Einschätzung von Putz unangemessen in die Höhe schnellen. Weil eine Einigung unter diesen Vorzeichen kaum vorstellbar ist, erscheint der Wechsel zum Holsystem naheliegend.

Zumal dieses, wie Putz erläuterte, eine ganze Reihe weiterer Vorteile bietet: So ist es laut einer Studie des Bifa Umweltinstituts klimaschonender, die Leichtverpackungen abzuholen als sie von den Bürgern selbst an den Wertstoffhöfen anliefern zu lassen. Bis zu 527 Tonnen CO2 könnten durch die Abholung eingespart werden. Die kommt auch all jenen entgegen, die die Säcke nicht wegbringen können – sei es, weil sie nicht mehr mobil sind oder sich die Öffnungszeiten des Wertstoffhofs nicht mit den Arbeitszeiten in Einklang bringen lassen. Durch die Gelbe Tonne würden außerdem die Wertstoffhöfe entlastet, die gerade an den Wochenenden vielerorts an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Eine Reduktion der Wertstoffhof-Standorte ist, wie Landrat Hans-Joachim Weirather betonte, jedoch nicht geplant. Schließlich sollen die Bürger alle Wertstoffe, die sie jetzt schon zum Wertstoffhof bringen, auch künftig dort abgeben können.

Im Landkreis ist noch Luft nach oben

Putz erhofft sich vom Holsystem außerdem eine weitere Steigerung der gesammelten Wertstoffe. Denn: „Je bequemer ein System ist, desto größer ist der Zuspruch.“ Luft nach oben hätte der Landkreis zweifellos: Seit Einführung des Gelben Sacks vor vier Jahren ist die Menge der erfassten Wertstoffe zwar bereits von 12,22 Kilogramm pro Jahr und Einwohner auf 17,63 Kilogramm gestiegen, der Durchschnitt in Schwaben liegt jedoch bei 22,4 Kilogramm, bayernweit sind es 20,1 Kilogramm.

Wenn der Kreistag in seiner nächsten Sitzung am kommenden Montag grünes Licht gibt, sollen die Haushalte ab 2019 voraussichtlich mit 240-Liter-Tonnen und größere Wohneinheiten mit 1100-Liter-Containern ausgestattet werden. Dies und weitere Details müssen laut Putz aber erst noch in den Verhandlungen mit den Dualen Systemen geklärt werden. Er kann zuversichtlich sein, dass das neue System bei den Bürgern ankommt: In einer repräsentativen Umfrage zur Zufriedenheit der Bürger mit der Abfallentsorgung im Landkreis hatten sich 59 Prozent der Befragten für die Einführung der Gelben Tonne ausgesprochen. Sollte sie kommen, wollen 79 Prozent der Befragten sie auch nutzen.