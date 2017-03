2017-03-17 04:12:00.0

Garten Alternativen zum Grau

Warum Kiesgärten nicht so pflegeleicht sind wie viele denken – und was man stattdessen mit der Fläche rund ums Haus machen kann. Von Melanie Lippl

Krokusse und Schneeglöckchen blühen schon und auch die Tulpen strecken ihre Blätter und Stengel bereits in Richtung Frühlingshimmel. Doch es gibt auch immer mehr Stellen in heimischen Gärten, die sich nicht mit den Jahreszeiten verändern. Sie sind das ganze Jahr über weiß, grau oder schwarz. Dass Schotterflächen seit einiger Zeit im Trend liegen, kann Markus Orf nicht verstehen. „Das ist das Letzte aus ökologischer und klimatischer Sicht“, sagt der Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege. „Und aus Pflegesicht.“ Wer Laub und andere Ablagerungen nicht regelmäßig aus den Schotterflächen entfernt, dem droht schnell die sogenannte Humusierung – sprich: Aus Laub wird Erde. „Das ist eine wunderbare Grundlage für Unkraut.“ Und das bedeutet wiederum viel Arbeit für den Gärtner.

Ein weiteres Problem: An heißen Tagen heizen sich die Steine besonders auf. Kleine Grünflächen, umgeben von Kies, befänden sich dadurch in einer Extremsituation. Und nicht nur sie: „Für Kinder ist es nichts und für einen selbst auch nicht“, sagt Orf. „Eigentlich müsste man eine Steuer darauf erheben.“ Seine Meinung: „Pflanzen machen den Garten, nicht Kies.“ Nur mit echter Natur könne man die Jahreszeiten erleben. „Das tut dem Menschen psychologisch gut.“

Möglichkeiten gibt es viele

Doch wie sieht der ideale Garten aus? Und was pflanzt man dort? Ein dickes Buch liegt aufgeschlagen vor Markus Orf. Ob Blumen, Bäume oder Beete: Der Gartenfachberater des Landkreises hat unzählige Ideen für die Gestaltung und die konkrete Umsetzung. Auf den mit kleiner Schrift bedruckten Seiten sind alle möglichen Pflanzen abgebildet, inklusive lateinischem Namen und Kurzbeschreibung. Inspiration findet man in Büchern wie diesen zuhauf.

Doch zuvor sollte sich jeder selbst einige Fragen beantworten: Für wen ist der Garten? Was will man damit erreichen? Sollen die Kinder im Sandkasten oder auf der Wiese spielen? Soll es Sitzplätze geben und wenn ja, wo? Will man das Regenwasser nutzen? Wie viel Erholung wünscht man sich und wie viel Arbeit will man in den Garten stecken? Manchmal kann weniger mehr sein: „Man braucht nicht überall Zierrasen“, sagt Orf. Auch eine Blumenwiese sei schön anzuschauen. Wer weiß, was er will, sollte darauf achten, die Standorte richtig zu wählen. „Kirschen funktionieren hier zum Beispiel wegen der Niederschläge nicht“, muss Orf enttäuschen.

Grundsätzlich empfiehlt er, Pflanzen und Samen im Fachhandel oder bei Baumschulen zu kaufen, um Krankheiten zu vermeiden. Zudem gebe es Gütesiegel wie das ADR-Zeichen bei Rosen, das bedeutet, dass die Blumen an mehreren Standorten geprüft wurden.

Orf weiß: Weil die Grundstücke heutzutage häufig nicht mehr so groß seien, kommt es für viele nicht mehr infrage, einen Großbaum zu pflanzen. Dennoch gebe es auch für kleine Gärten gute Lösungen. So könne man auf einen Kugelbaum zurückgreifen. Anschauungsmaterial dafür gebe es im Kreislehrgarten in Bad Grönenbach, sagt er. Orf empfiehlt die Kornelkirsche als Hochstamm, Apfeldorn gehe auch immer und: „Warum nicht eine Eberesche?“ Auch wenn der Baum etwas Arbeit mache: Die Vogelbeeren böten Nahrung für mehr als 60 Tierarten.

In den bei vielen Gartenbesitzern beliebten Thujahecken finden nur wenige Tiere Nahrung, erklärt Orf. Mit sogenannten Vogelnährgehölzen hingegen tut man der Natur etwas Gutes und kann sich am Gesang der Piepmätze im Garten erfreuen. Orf rät auch hier zur (veredelten) Kornelkirsche, aus deren Fruchtfleisch sich sogar Marmelade oder Likör herstellen lässt. Bei der klassischen Haselnuss finden Eichhörnchen oder Mäuse Nahrung. Nicht jeder wünscht sich diese Tiere, „aber idealerweise sollte in jedem Garten Platz für alle sein“, findet Orf. Deshalb dürfe man im Herbst auch ruhig einen Laubhaufen für den Igel zusammenrechen.

Ein Holunder gehört in jeden Garten

Für gut zu schneidende Hecken empfiehlt der Gartenexperte Rot- oder Hainbuchen, deren Laub oft erst abfällt, wenn neues nachkommt. Auch eine Fruchthecke, zum Beispiel mit Säulenapfelbäumen, könne er sich gut vorstellen. Ansonsten: Eiben, Liguster oder Feldahorn. Wer genügend Platz für eine frei wachsende Hecke hat, kann vieles kombinieren. „Schön ist, wenn sich das Muster wiederholt“, sagt Orf. Dazu Zaubernuss und Holunder: „Der gehört in jeden Garten.“ Sein Tipp ist der rotlaubige Holunder – ein echter Hingucker. Bei den Sträuchern ist Orfs Liste lang – von Hibiskus über Magnolien, Hortensien, Forsythien, Kolkwitzien oder Blumenhartriegel. Nicht alle sind heimisch, aber „die Mischung macht’s“. Es sei nicht schlimm, wenn im Garten Rosen oder Pfingstrosen wachsen, die gefüllte Blüten haben – so lange nicht alle Blüten im Beet gefüllt sind. Denn sie bieten Bienen keine Nahrung. Wer Insekten etwas Gutes tun will, der sollte auch wilde Ecken zulassen. Brennnesseln beispielsweise seien Grundnahrung für viele Falter. Auch Schmetterlingsflieder, Natternkopf und Königskerzen sind beliebt bei Insekten. Und wer einen Distelfink im eigenen Garten bewundern möchte, sollte die „Nickende Distel“ besser nicht abmähen.

Bei aller Planung sollte man eines aber nicht vergessen, sagt Markus Orf: „Manchmal muss man sich einfach in den Garten reinsitzen. Ihn nicht als Arbeit oder Last sehen, sondern ihn genießen.“