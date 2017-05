2017-05-19 00:34:12.0

Innenstadt Aus Reinigung wird ein Wettbüro

Was der Bauausschuss sonst noch genehmigt hat. Unter anderem geht es um weiteres Bauland in der Stadt Von Markus Heinrich

Bislang konnte man Hemden und Blusen dort abgeben, künftig Wettscheine: Der Bauausschuss des Stadtrates hat einstimmig beschlossen, dass aus einer Texilreinigung an der Ecke Bahnhofstraße/Hauptstraße ein Wettbüro werden darf. Einstimmig beschlossen wurde ebenso die Ausweisung von Wohnbauland mit zwei Mehrfamilienhäusern in der Hahnenfeldstraße.

Gebaut werden darf außerdem eine neue Wohnanlage mit acht Wohnungen an der Margaretenstraße. Der Beschluss fiel ebenfalls einstimmig, ebenso jener zur Erweiterung eines Milchvieh-Laufstalles und Neubau einer geschlossenen Güllegrube in der St.-Wolfgang- Straße.

ANZEIGE

Ebenfalls ohne Gegenstimme ging der Wunsch nach Abbruch eines Kurbetriebs und dem Neubau von vier Doppelhaushälften in der Hermann-Aust-Straße/Ludwigstraße durch. In der Wertachtalstraße in Stockheim dürfen zwei Einfamilienhäuser gebaut werden – einstimmig

Auch in Sachen Baugebiete tut sich was in der Stadt. Im dritten Bauabschnitt Frühlingswiese, einem Baugebiet im Stadtteil Gartenstadt, werde jetzt das Verfahren nach dem Baugesetz durchgeführt, so das Rathaus.

Zudem hat der Bauausschuss – unter anderem – einstimmig beschlossen, dass an ein bestehendes Mehrfamilienhaus in der Eichwaldstraße/Adolf-Scholz-Allee ein Anbau angesetzt werden darf.