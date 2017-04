2017-04-20 00:33:26.0

Jubiläum Begeisterung für Dienst am Nächsten

Ehrungen beim Awo-Ortsverein

Gut organisiert hat der Awo-Ortsverband Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen in den vergangenen 50 Jahren im ländlichen Raum viel Gutes geleistet. „Helfen dürfen ist eine Ehre, helfen wollen eine Pflicht, helfen können eine Gnade“.

Dieses von den Gründervätern gewählte Motto gilt auch heute noch. Vier von ihnen wurden jetzt bei einem Festakt im Gasthaus „Rosenbräu „ besonders geehrt. Für die „Steine des Anstoßes“ gab es als Geschenk bunt bemalte Steine und Urkunden.

Bei der Feier des 50-jährigen Bestehens wurde deutlich, dass sich der Wohlfahrtsverband inzwischen zu einer angesehenen Bildungs-, Kultur- und karitativen Einrichtung gemausert hat. Dies sahen jedenfalls alle Grußredner so. Im November 2013 um die Gemeinde Wiedergeltingen erweitert, boten die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vielfältige Projekte, wie Sprachreisen, Kindererholungsmaßnahmen sowie Hilfe für Familien und Senioren an. Nicht zuletzt unterstützte der Awo-Ortsverein soziale Projekte in Bosnien, Rumänien, Ungarn und Mali.

An dem Awo-Ortsverein Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen, den Landrat Hans-Joachim Weirather ein „Aushängeschild der Mitmenschlichkeit“ nennt, ist es nun, auch die jüngere Generation für den „Dienst am Nächsten“ zu begeistern.

Dieser Auftrag ist bei der Vorsitzenden Regina Besch in besten Händen. Als kleines Dankeschön für ihren Einsatz überreichte ihr Awo-Kreisvorsitzender Edi Güttler einen bunten Blumenstrauß. Blumen, weiße Rosen, die Frieden symbolisieren, gab es beim Festakt auch für die Vorstandsmitglieder und Revisoren. (iss)