2017-09-25 00:50:02.0

Festival der Nationen David Garrett erobert das Publikum im Sturm

Der Geigen-Virtuose brilliert beim Galakonzert mit seiner Stradivari im Kurhaus und wird dabei von den jungen Musikerinnen und Musikern des vbw-Festivalorchesters hervorragend unterstützt

Was für ein Musikgenuss: Star-Geiger David Garrett übertraf gestern Abend beim ersten Galakonzert (das zweite findet am heutigen Montag um 20 Uhr statt) alle Erwartungen. Auf seiner Stradivari „A. Busch“ aus dem Jahr 1716 begeisterte er in Begleitung des vbw-Festivalorchesters – virtuos dirigiert von Christoph Adt – das Publikum im Kurhaus. Nach der „Ouvertüre zur Oper „Euryanthe“ von C.M. von Weber und dem „Konzert für Violine und Orchester“ in d-Dur von Tschaikowski war es die „Sinfonie Nr. 7“ in d-Moll von Antonin Dvorak, mit der David Garrett die Zuhörer geradezu in Verzückung versetzte.

Die Erwartungen der Garret-Fans an den populären Klassik-Superwaren waren förmlich greifbar, die Stimmung vibrierte im Kurhaus – und als der 37-Jährige seiner Geige die ersten Töne entlockte, kannte die Begeisterung kaum mehr Grenzen. Als „genialischer Geiger“ ist David Garrett einer der bekanntesten Klassik-Stars und feierte bei seiner Rückkehr nach Bad Wörishofen ein denkwürdiges Wiedersehen mit begeisterten Fans. (alf)

Den ausführlichen Bericht über das Konzert lesen Sie in unserer morgigen Ausgabe.