2016-12-30 15:17:00.0

Serie „Mein Jahr„ Der Anführer der „Truppe Eigenleistung“

Für Franz Döring gab es 2016 ein ganz großes Thema. Er koordinierte die Arbeit von 80 Helfern beim Bau eines Dachs für das Türkheimer Eisstadion. Was ihm dabei besonders geholfen hat. Von Franz Issing

Das Jahr 2016 spielte sich für Franz Döring weitgehend im „Sieben Schwaben-Eisstadion“ ab. Beinahe täglich war der pensionierte Kompaniefeldwebel acht bis zehn Stunden vor Ort, um die Arbeiten für die Errichtung des neuen Stadiondaches und den Einsatz von etwa 80 freiwilligen Helfern zu koordinieren. „Ich war Anführer der Truppe Eigenleistung und es als Spieß gewohnt, Befehle zu erteilen“, scherzt er. Will heißen: Bei seinem ehrenamtlichen Einsatz als im März 2016 vom Vorstand des Eissportvereins beauftragter „Bauleiter“ griff Döring auf seine Erfahrungen beim Militär zurück. Als Berufssoldat war er 35 Jahre wechselnd bei den Gebirgs- und Fallschirmjägern in Mittenwald, Füssen und Altenstadt stationiert.

Mit Fug und Recht darf der Vater zweier vom Eishockey-Sport begeisterter Söhne das in Rekordzeit hochgezogene Stadiondach sein „Baby“ nennen. Doch was reizte Franz Döring so, an den Bauarbeiten aktiv mitzuwirken? „Das habe ich für die noch ungeborenen Türkheimer Kinder getan, damit die einmal einer sportlichen Freizeitbeschäftigung nachgehen können“, bemerkt er und versichert, es sei ihm auch um die sichere Zukunft des ESVT gegangen. Kurz lässt Döring die Bauzeit von neun Monaten und den Einsatz der vielen freiwilligen Helfer zwischen 15 und 80 Jahren Revue passieren. „Meine Aufgabe war es unter anderem Mitarbeiter und Handwerker anzuwerben und dafür zu sorgen, dass sie zur rechten Zeit am rechten Ort waren“, erzählt er. „Da waren vornehmlich Fachleute gefragt, die auch im richtigen Leben Geld mit ihrer Hände Arbeit verdienen, mit Handlangern allein war da nichts zu machen“, macht er deutlich.

Da galt es unter anderem Bäume zu fällen, das alte Stadion zurück- und Photovoltaikanlagen abzubauen. Die Halle musste neu errichtet werden. Zudem waren Brandschutzmaßnahmen sowie Tiefbau, und Kanalisationsarbeiten auszuführen. Weil die Baupläne für das neue Stadiondach von Paul Feltus und Günter Werna schon fertig in der Schublade lagen, ging das Projekt recht flott über die Bühne. Dies auch dank der Mitwirkung von Rentnern und Schichtarbeitern, die mal einen halben Tag Zeit hatten. „Samstags wurde meist unter meiner Regie gewerkelt“, erinnert sich Döring. Und was den ehrenamtlichen „Bauleiter“ besonders freut. „Es gab keinen einzigen Unfall“. „Nichts schlimmer, als wenn einem freiwilligen Helfer etwas passiert wäre“, ist sich Döring im Klaren und lobt in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit mit dem Türkheimer Bauunternehmen Jakob Maier und dessen Bauleiter Franz Dietmeier, der die fachliche Aufsicht führte. Ein großes Kompliment macht Döring auch seiner Ehefrau, „die meine ständige Abwesenheit – in der Endphase der Bauzeit täglich von sieben bis 24 Uhr – klaglos akzeptiert hat“.

Der frühere Berufssoldat hat auf der Baustelle Eisstadion nur Positives erlebt. „Da bin ich jeden Tag gerne hingefahren, weil die Zusammenarbeit einfach klasse war“, schwärmt er. Doch bei aller Euphorie fällt ihm doch eine etwas unangenehme Episode ein. An einem frühen Samstagmorgen war Wasser durch das Dach in die Stadionkneipe eingedrungen. „Das musste ich ganz alleine abdichten“, erzählt er. Nach getaner Arbeit will Franz Döring die Hände noch nicht in den Schoss legen. „Es gibt noch vieles zu tun“, weiß er. Die Zäune um das Stadion müssen gerichtet und die in die Jahre gekommene Bande ersetzt werden. Der Eissportverein hofft, dass er die Kunststoffbande der Kaufbeurer Eissporthalle bekommt. „Bürgermeister Christian Kähler hat seine Fühler bereits ausgestreckt“, hat Döring mitbekommen.