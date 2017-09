2017-09-08 11:48:00.0

Nahversorgung im Unterallgäu Der Region auf der Spur

Die Aktion „Spurensuche“ von Pro Nah startet. Es gibt Einkaufsgutscheine zu gewinnen. Von Melanie Lippl

Passend zum bundesweiten „Tag der Regionen“ am 1. Oktober startet der Unterallgäuer Verein Pro Nah eine Aktion, bei der Kunden Einkaufsgutscheine von Betrieben aus der Region gewinnen können.

Mitmachen ist dabei ganz einfach: Ab dem kommenden Montag, 11. September, hängen in den teilnehmenden Betrieben Plakate aus, auf denen ein Motto zu lesen ist, das für den Betrieb steht. Kunden können dieses Motto in eine vom Betrieb abgestempelte Postkarte eintragen und diese an Pro Nah schicken.

ANZEIGE

Insgesamt gibt es 40 Einkaufsgutscheine im Wert von je 25 Euro zu gewinnen – und zwar immer von demjenigen Betrieb, von dem aus man die Karte mit entsprechendem Motto eingeschickt hat. Wer seine Gewinnchancen also erhöhen will, darf auch von mehreren Betrieben Karten an Pro Nah schicken. Insgesamt 5000 Stück wurden gedruckt und an die Betriebe verteilt.

Die Aktion „Spurensuche“ von Pro Nah, die unter dem Motto „Wer weiter denkt, kauft näher ein“steht, läuft bis Sonntag, 8. Oktober. Einsendeschluss für das Gewinnspiel ist Freitag, 13. Oktober.

Und bei diesen Betrieben und Pro-Nah-Mitgliedern in der Region können Sie mitmachen und gewinnen:

Wirtshaus Akut Erkheim

Blumen Rampp Pfaffenhausen

Der Käseladen Erkheim

Dolp’s Radlshop Egg a.d. Günz

Geflügel Seitz Kammlach

Häfele GbR Westernach

Brauerei Hotel Hirsch – Hafenrichter Gastro GmbH Ottobeuren

Hofmann GbR Stetten

Knaus Biohof Mussenhausen

Laupheimer Westerheim

Mindelheimer Zeitung – Druckerei, Verlag Hans Högel KG Mindelheim

Naturtherme Bedernau

Metzgerei Reisacher GmbH Bad Grönenbach

Bäckerei Schmid GbR Stetten

Schützenbäck Erkheim

Steuerkanzlei Brem Mindelheim

Stockheimer Landmarkt Stockheim

Restaurant TheaterEck RoMa GbR Mindelheim

Unser Laden-Egg UG – Dorfladen Oberegg

Wager Gartenbau Trunkelsberg