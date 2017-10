2017-10-06 19:52:00.0

Bauernhofmuseum Der „Schöne vom Illertal“

Beim Obsttag in Illerbeuren lernen Besucher klingende Namen und feine Spezialitäten kennen. Von Dunja Schütterle

Die knusprige Panade bestäubt mit Puderzucker und einem Hauch Zimt umhüllt den saftigen Apfelschnitz wie einen dicken Wintermantel. Erst das Bad im heißen Butterschmalz macht die dicke Apfelspalte zum schwäbischen Apfelküchle. Diese traditionelle Fastenspeise bereiten am Obsttag im Bauernhofmuseum in Illerbeuren die Landfrauen des Kreisverbandes Unterallgäu im Bayerischen Bauernverband vor. Apfel, Birne und Co. haben heute ihren großen Tag.

Viele Besucher bringen ihre eigene Apfelsorte mit ins Bauernhofmuseum, um vom Pomologen Anton Klaus aus Oberneufach/Markt Wald deren Namen und Herkunft zu erfahren. Nach einem beherzten Biss in einen rotbackigen Kandidaten verzieht Klaus das Gesicht. Mit allen Sinnen geht der Experte an die Bestimmung heran. „Um einen Apfel sicher einordnen zu können, braucht es mindestens drei Früchte an denen Stiel und Blattwerk hängen“, sagt er. Den sauren Apfel, in den Klaus gerade gebissen hat, kann er nicht ausmachen, da ihm das Blattwerk und der Stiel fehlen. „Nur der liebe Gott kennt alle Sorten“, scherzt der Experte. Er selbst verfügt über 508 Apfelsorten und 150 Birnensorten.

So zahlreich wie die Gattungen, die Klaus an diesem Tag in Augenschein nimmt, so vielfältig sind auch die Geschichten die dahinter stehen. Martin Honold aus Dickenreishausen erzählt dem Pomologen etwa, dass sein Vater einen Apfelbaum aus Amerika bestellt hat. Honold will wissen, ob die kleine gelbgrüne Frucht wirklich aus Übersee stammt. Aus Amerika sei der Baum nicht, aber den genauen Namen kann Klaus dem Mann mit auf den Weg geben. Es handelt sich um einen „Weißen Wintertaffeapfel“. Oftmals tragen die Sorten so ausgefallene Namen. Bei Heidi Ruef aus Babenhausen ist dieser bodenständig wie die Apfelsorte: „Schöner vom Illertal“.

Ein Stück weiter an der Apfelpresse aus dem Jahr 1870 können sich die Besucher bei Familie Grueber aus Markt Rettenbach selbst an die Herstellung von frischem Apfelsaft machen. Zunächst werden die Äpfel mit Stiel und Kernen gehäckselt, bevor ihnen mit viel Druck der süße Saft entzogen wird. Am liebsten drehen die Kinder an der Kurbel, die das Zerhacken der Äpfel in Gang setzt, ehe sie als kleinen Lohn den frischen Saft probieren dürfen. Nur für Erwachsene sind dagegen die gebrannten Äpfel in Form von feinen Destillaten der Brennerei Salzgeber, die im Fachwerkgebäude daneben angeboten werden.

Gartenbauvereine informieren im Stadl gegenüber über die richtige Pflanzung und Pflege von jungen Obstbäumen. Viele Aktionen des familienfreundlichen Programms finden an diesem Erntedanksonntag auf dem weitläufigen Terrain des Museums unter freiem Himmel statt.