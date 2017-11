2017-11-08 20:00:00.0

Auszeichnung Der Vize-Weltmeister kommt aus Warmisried

Betonbauer Medin Murati war bei den World Skills in Abu Dhabi erfolgreich. Von Harry Klofat

Kammersieger, Landessieger, Bundessieger und jetzt Vizeweltmeister der Stahlbetonbauer bei den World Skills in Abu Dhabi: Medin Murati aus Warmisried ist ein „Aushängeschild für das heimische Handwerk“, wie ihn Hans-Peter Rauch, Präsident der Handwerkskammer Schwaben, würdigte.

Um den Titel mit Medin Murati zu feiern, hatte die Gemeinde Unteregg im Ortsteil Warmisried, am Wohnort der Familie Murati, zu einen Festabend geladen. Hochrangige Vertreter des Handwerks, Arbeitskollegen, Trainer, die politische Spitze der Gemeinde und natürlich Freunde und Familienangehörigen des 20-jährigen frisch gekürten Vizeweltmeisters Medin Murati nahmen teil. Die Musikkapelle Unteregg-Oberegg spielte auf und für das leibliche Wohl stand ein Büffet bereit.

„Die Gemeinde ist stolz auf den Vizeweltmeister“, gratulierte Bürgermeisterin Marlene Preißinger. Sie ist auch stellvertretende Landrätin und verlas ein Glückwunschschreiben von Landrat Hans-Joachim Weirather: Medin Murati sei ein „sympathischer Repräsentant unseres Landkreises“, hatte Weirather geschrieben.

Lob gab es auch von seinem Trainer Josef Leberle, der Murati auf die World Skills vorbereitet hatte, und von Rainer Haug, seinem Ausbilder bei der Bauunternehmung Kutter: „Zuverlässig, bescheiden, ambitioniert“ sei er, bescheinigte ihm Haug. Bei Kutter in Memmingen hat Murati seine Lehre zum Stahlbetonbauer absolviert und die genannten Erfolge errungen (wir berichteten).

Mit jungen Leuten wie Medin Murati werde das Image des Handwerks positiv nach außen getragen, würdigte Hans-Peter Rauch. Er begleite den Weg des Warmisrieders bereits seit Längerem und konnte ihm schon zu zahlreichen Titeln gratulieren. „Vizeweltmeister zu werden ist eine besondere Leistung, die Krönung.“

Um so weit zu kommen, war viel Training im Vorfeld erforderlich. Josef Leberle und Werner Luther bereiteten das deutsche Team auf die World Skills vor. Diese „Weltmeisterschaft des Handwerks“ fand Mitte Oktober in Abu Dhabi statt. Insgesamt kämpften 1300 Teilnehmer aus 59 Ländern in 50 Berufen um die Titel. „Als ich auf dem Siegertreppchen stand, konnte ich es kaum glauben“, sagte Medin Murati. „Es waren harte Wettkämpfe mit großen Herausforderungen und starker Konkurrenz.“ Sein Dank galt in erster Linie den beiden Trainern, seiner Familie und seiner Ausbildungsfirma Kutter.

Der stellvertretende Unteregger Bürgermeister Gerhard Groß kommt aus Warmisried und kennt die Familie Murati seit Langem. So hielt er die Laudatio auf den jungen Vizeweltmeister. „Bei den World Skills treten Zweierteams für ihre Nationen an, zusammen mit Medin Murati war Timo Schön aus Velburg am Start.“ „Am Ende fehlten vier Punkte zum Sieg“, sagte Groß, „der WM-Titel ging knapp an Österreich.“

Groß kenne Medin als „Adrenalin-Junkie“ und „überaus sympathischen jungen Kerl“, der zielgerichtet arbeite, und auch als Leistungssportler – Medin Murati betreibt Thai Boxen – konzentriert und fokussiert agiere. Als Geschenk der Gemeinde überreichte er dem „Adrenalin-Junkie“ deshalb passenderweise einen Gutschein für einen Fallschirm-Tandemsprung.