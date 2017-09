2017-09-22 09:01:00.0

Statistik Die Nachfrage nach Bauland ist ungebrochen

Im Unterallgäu sind die Preise für Bauland im vergangenen Jahr zwar gesunken, der Umsatz stieg trotzdem. Von Susanne Herrmann

Um sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen braucht man zunächst mal einen Bauplatz. Doch das entsprechende Grundstück zu finden ist oft gar nicht so leicht. Nicht jedes „Filetstück“ ist zu haben und so mancher Bauplatz auch kaum zu bezahlen.

Bauland ist begehrt: Auch im Unterallgäu gibt es wohl kaum eine Gemeinde, die nicht wachsen will und viele Bürger, die sich in Zeiten niedriger Darlehenszinsen den Traum vom Eigenheim verwirklichen wollen. Weil Grundstücke rar sind, sind die Preise entsprechend hoch: Ein Quadratmeter baureifes Land, also Grundstücke, auf denen sofort gebaut werden kann, weil sie bereits erschlossen sind, kostete im Unterallgäu im vergangenen Jahr rund 94 Euro.

Bauherren bezahlen damit zwar etwa 2,4 mal so viel wie noch 1990, im Vergleich zu den Jahren 2015 und 2014 sind die Preise entgegen des bayernweiten Trends jedoch sogar gesunken: 2015 kostete der Quadratmeter 101 Euro, also sieben Euro mehr, 2014 lag der Durchschnittspreis bei 96 Euro. Das Unterallgäu bewegt sich damit deutlich unter dem bayerischen Durchschnitt: Grundstückkäufer mussten hier im vergangenen Jahr 261 Euro für den Quadratmeter auf den Tisch legen, im Vorjahr waren es noch 26 Euro weniger.

Trotz des niedrigeren Preises nahmen die Grundstückseigentümer im Landkreis im vergangenen Jahr aber mehr Geld ein als 2015: Damals erlösten sie 44,27 Millionen Euro, 2016 waren es 47,03 Millionen Euro. Verkauft wurden sowohl baureifes Land als auch Bauerwartungsland. Insgesamt flossen bei Grundstücksgeschäften in Bayern mehr als 6,5 Milliarden Euro.

Diese Zahlen stammen aus tatsächlichen Grundstücksgeschäften, sind also keine Werte, die beispielsweise Gutachterausschüsse ermitteln. Eine Einschränkung gibt es allerdings: Barzahlungen am Finanzamt vorbei werden freilich nicht erfasst. Denn Basis dieser Statistik sind die Daten des Finanzamtes, das die echten Verkaufswerte auf Euro und Cent kennt und ans Landesamt für Statistik meldet. Das weiß somit, dass im vergangenen Jahr exakt 20983 baureife Grundstücke in Bayern verkauft wurden. Dazu kamen 4261 Verkäufe von Bauerwartungsland, insgesamt also 25244 Käufe und Verkäufe. Der Kreis Unterallgäu hat daran seinen Anteil: 420 baureife Grundstücke wechselten hier den Besitzer.

Weil nicht jedes Grundstück baureif ist, unterscheiden die Statistiker zwischen „baureifem Land“, „Rohbauland“ und „sonstigem Bauland“, das beispielsweise als Freifläche genutzt wird. Baureifes Land ist am teuersten. Wesentlich günstiger ist das Rohbauland, weil es sich hier um Grundstücke handelt, die erst in absehbarer Zeit erschlossen werden sollen. Deswegen unterscheiden sich auch die beiden Durchschnittswerte, die das Landesamt für Statistik für Bauland im Unterallgäu angibt: Bauland kostete 2016 hier im Schnitt rund 72 Euro (Vorjahr: 79 Euro), baureifes Land wie gesagt rund 94 Euro.

Im Einzelnen verteilten sich die Verkäufe im Landkreis folgendermaßen: 420 Grundstücksgeschäfte wurden mit baureifen oder bebauten Grundstücken gemacht. Dafür flossen 33,47 Millionen Euro (Vorjahr: 35,40 Millionen Euro). Andere Baulandarten sorgten 2016 für 83 Geschäfte mit einem Umsatzvolumen von 13,55 Millionen Euro. (Vorjahr: 79 / 8,87 Millionen Euro).

Bayernweit wurden rund 20 Millionen Quadratmeter baureifes Land verkauft, das entspricht einer Fläche von rund 20 Quadratkilometern oder einem Drittel des Starnberger Sees. In den vergangenen Jahren wurde stetig mehr baureifes Land verkauft: Im Jahr 2010 beispielsweise wechselten 13,2 Millionen Quadratmeter, die sofort bebaut werden konnten, die Besitzer. 2008 waren es 10,3 Millionen Quadratmeter, also rund halb so viel Fläche wie im vergangenen Jahr.

Für Verkäufer sind die Zeiten gut: 1970 kostete ein Hektar im Kreis Unterallgäu beim damaligen zusammengefassten Preis für alle Baulandarten von 8,47 Euro je Quadratmeter (baureifes Land: 10,24 Euro) umgerechnet 84700 Euro. Heute liegt dieser Wert bei 715300 Euro also dem 8,4-fachen. Wenn es Ackerland war, das inzwischen zu Bauland wurde, ist der Ertrag deutlicher höher.