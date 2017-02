2017-02-17 09:00:00.0

Schule Die Schul-Familie rückt enger zusammen

Statt Zeugnisse zu verteilen, werden an immer mehr Grundschulen zum Halbjahr sogenannte Lernentwicklungsgespräche geführt. Wie kommt das an? Von Markus Heinrich und Alf Geiger

Das Zwischenzeugnis steht an – doch Noten bringt nur noch ein Teil der Grundschüler mit nach Hause. In immer mehr Grundschulen des Landkreises Unterallgäu ersetzen Lernentwicklungsgespräche das bekannte Zeugnis. Von 35 Grundschulen setzten zuletzt bereits 16 auf diese neue Art der Leistungsbeurteilung, berichtet Schulamtsdirektorin Elisabeth Fuß. Heuer kommen weitere hinzu. Das bedeutet Neuland – für Eltern und Kinder ebenso wie für die Lehrer. Denn das Lernentwicklungsgespräch läuft nicht etwa zwischen Eltern und Lehrkräften. Die Eltern sind nur Zuhörer, während Schüler und Lehrkraft sich darüber unterhalten, was schon gut oder sehr gut klappt und was noch besser werden sollte. „Vor allem das Kind soll seine Leistung einschätzen“, nennt Schulamtsdirektorin Fuß als Ziel. Wie genau die jeweilige Schule dieses Ziel erreicht, ist jedem freigestellt. Manche lassen die Kinder zuhause einen Fragebogen in Ampelfarben ausmalen, von grün für sehr gut bis rot, wo es noch sehr hapert.

Gemeinsam werden Ziele vereinbart

Die Lehrkräfte füllen den gleichen Bogen aus, beim Lernentwicklungsgespräch wird dann verglichen. Schüler und Lehrer unterhalten sich über die Einschätzungen. „Gemeinsam mit dem Kind werden dann Ziele vereinbart“, erklärt Fuß. In der Regel schließen Kinder und Lehrer dazu am Ende des Gesprächs einen Vertrag. Darin könnte dann zum Beispiel stehen: „Lesen werde ich noch öfter üben“. Diese Vereinbarung wird von Schülern, Eltern und Lehrern gemeinsam unterschrieben. Am Freitag, dem Zeugnistag, bekommen die Kinder den Fragebogen mit den Bewertungen der Lehrkraft mit nach Hause. Noten stehen da nicht drauf. Diese gibt es nur noch auf speziellen Wunsch.

Schulamtsdirektorin Fuß ist von dem Konzept überzeugt und glaubt auch, dass dieses bei den Eltern gut ankommt. „Die Gespräche finden große Akzeptanz“, berichtet sie. Gleichwohl gebe es keine Vorgabe für die hiesigen Grundschulen, die Lernentwicklungsgespräche einzuführen. „Man kann es auch lassen“, sagt Fuß. „Ich bin mir aber sicher, dass die Akzeptanz unter den Lehrern sehr groß ist.“ Schließlich habe der Grundschullehrplan den Schwerpunkt Kompetenzentwicklung. „Da passt das sehr gut“, findet Fuß. Diesen Lehrplan gibt es bereits seit fünf Jahren. Seither werde er Stück für Stück in den Jahrgangsstufen umgesetzt. Nun sei man den dem Punkt, an dem alle Grundschul-Jahrgangsstufen abgedeckt sind. Manche Schulen sind da schon sehr weit, Mindelheim zum Beispiel. Die dortige Grundschule hat die Lernentwicklungsgespräche einst als erste eingeführt. Dort sei man sogar weiter gegangen, als vorgesehen, berichtet Fuß. Die Gespräche sind vom Kultusministerium für die Jahrgangsstufen eins bis drei gedacht. In Mindelheim greift man darauf nun sogar in Jahrgangsstufe vier zurück.

Die Erfahrungen sind durchweg positiv, betont Schulleiterin Angela Börner, die bereits seit sieben Jahren mit dem „Modellversuch flexible Grundschule“ beschäftigt ist. Und hier ist der Titel Programm: „Wir sind dadurch viel flexibler in der Beurteilung der Kinder geworden“, sagt Börner. Die Fähigkeiten des einzelnen Kindes werden viel besser erkannt und können dann, gemeinsam mit den Eltern, auch gezielt gefördert werden. „Wir wollen fördern und fordern“,, sagt Börner und hier sei das Lernentwicklungsgespräch eine ideale Chance, um in kleinen Schritten miteinander ein gemeinsames Ziel zu erarbeiten“, weiß die Schulleiterin. Viel besser als bei einem „normalen“ Elternabend gelinge es bei dem gemeinsamen Lernentwicklungsgespräch, die Eltern bei der schulischen Erziehung mit einzubinden, hat Börner beobachtet. „So werden die Schule und die Eltern zu Partnern des Kindes“, ist sie von dieser Maßnahme vollkommen überzeugt.

Bei Kindern kommt die Methode gut an

Auch ihre Kollegin Hildegard Ohlmann kann dies nur unterstreichen: „Unsere Erfahrungen sind positiv“, sagt die Leiterin der Grundschule Türkheim. Die enge Kommunikation zwischen Lehrern, Schülern und Eltern sei bei einem Lernentwicklungsgespräch möglich und werde auch genutzt. Gerade die Kinder selbst würden diese Gelegenheit begeistert annehmen, hat Ohlmann beobachtet, an deren Schule bereits seit zwei Jahren mit diesem Instrument gearbeitet wird und wo auch schon zuvor als „Modellschule für innovative Schulentwicklungsprozesse“ entsprechende Erfahrungen gesammelt werden konnten. Für die Mädchen und Buben sei es eine neue, wichtige Erfahrung, plötzlich ganz im Mittelpunkt des Interesses zu stehen: „Die Kinder sehen: Nicht mit der Mama und dem Papa wird über mich gesprochen, sondern direkt mit mir selbst“, hat Ohlmann beobachtet. Die Reaktionen sind toll, so Ohlmann: „Die Zustimmung ist groß, die Kinder fühlen sich wert geschätzt und für alle Beteiligten ergibt sich daraus ein enormer Mehrwert“. Auch aus Sicht der Eltern ist das Lernentwicklungsgespräch ein Gewinn, sagt Anja Gaiser, Vorsitzende des Elternbeirates an der Grundschule Türkheim. Ihr Sohn besucht bereits die 3. Klasse und mit ihm klappte das Lernentwicklungsgespräch schon gut, so Gaiser. Mehr Probleme hatte da ihre Tochter, die als Erstklässlerin doch mit einigen Formulierungen des Fragebogens so ihre Probleme hatte. Für sie sei daher klar, dass die Verantwortung der Eltern gestärkt werde. Das gemeinsame Gespräch sorge bestimmt dafür, dass alle Beteiligten sich intensiver um die schulische Ausbildung kümmern müssen. „Die Schul-Familie rückt enger zusammen“, so das Fazit von Anja Gaiser.