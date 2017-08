2017-08-03 15:15:00.0

Jubiläum Die heimlichen Stars Bad Wörishofens

Als einer von nur noch wenigen Orten leistet sich Bad Wörishofen ein Kurorchester. Die Musiker sind mehr als beliebt. Als es einst um eine Auflösung der Kapelle ging, gab es sogar Protestmärsche von Gästen. Von Maria Schmid

Es gibt nicht mehr sehr viele Kurorte, die sich ein eigenes Kurorchester leisten. In der Kneippstadt ist das noch so – aus gutem Grund: Bad Wörishofen und das Kurorchester „Musica Hungarica“ sind nicht voneinander zu trennen. Und das Orchester ist mittlerweile ein Aushängeschild der Stadt, das hat aktuell die neueste Kurgastbefragung ergeben. Die Musiker sind beliebt, so sehr, dass es eigene CD-Produktionen gibt. Die Fans sind treu – und kommen gern nach Bad Wörishofen. Auch deshalb investiert die Stadt weiterhin mehr als 200000 Euro pro Jahr.

Immerhin kann das Orchester in diesem Jahr auf ein Vierteljahrhundert seiner Geschichte zurückblicken. Unter der Leitung von Kurkapellmeister Zsolt Gazsarovszky feiert es Tag für Tag Triumphe bei den vielfältigen und mehrfach am Tag stattfindenden Kurkonzerten. Heute sind es zehn Vollblutmusiker, jeder ein hervorragender Solist, die die Gäste musikalisch in Höchstform bringen. War es 1900 ein 35-Mann-Orchester unter der Leitung von Pius Müller sen., die den Kurgästen im damaligen Kurbad Wörishofen die Kneipp’schen Anwendungen versüßten, so sind es im Laufe der Jahrzehnte zwar weniger Musiker geworden. Doch die Begeisterung des Publikums hat nicht nachgelassen. 1991 waren es „nur“ zwölf Musiker, die Gerd Hagler leitete. Als das Kurorchester aufgelöst werden sollte, gab es sogar Protestmärsche von Kurgästen.

Am 7. Januar 1992 schließlich begann unter der Leitung von Ivan Bianki eine neue Ära der ungarischen Kurmusik. Sie spielten sich in die Herzen der Gäste, bis er am 24. Juni 2000 plötzlich starb. Sein Stellvertreter Zsolt Gazsarovszky übernahm die Leitung. Seit 2002 präsentiert er als eigenständiges Unternehmen das kurmusikalische Angebot in Bad Wörishofen. Ohne dieses Orchester „Musica Hungarica“ mit seinen jährlich mehr als 600 Konzerten umfassenden Präsenz geht es einfach nicht. Das finden auch die Gäste, von denen viele gerade wegen des Orchesters nach Bad Wörishofen kommen. Das zeigte sich in besonderem Maße beim großen Jubiläumskonzert. Eine Frau brachte Glückwünsche und eine Flasche Wein auf die Bühne, eine andere einen Strauß weißer Rosen. Sie käme seit 25 Jahren einmal jährlich nach Bad Wörishofen und es sei besonders das Kurorchester, das sie immer wieder begeistere. Ein Ehepaar aus der Schweiz brachte original Schweizer Schokolade für jeden Musiker mit. Echte Fans eben.

Zsolt Gazsarovszky zitierte bei seiner Begrüßung Wilhelm Busch: „Eins, zwei, drei! Im Sauseschritt läuft die Zeit; wir laufen mit.“ Ja, wo ist die Zeit geblieben? Er erzählte: „Vor 25 Jahren stand ich zum ersten Mal als Posaunist auf der Bühne.“ Mittlerweile sei er mit seiner Familie in Bad Wörishofen heimisch. Er sagte: „Ich fühle mich als echter Wörishofer.“ Das Publikum applaudierte spontan. Gazsarovszky bedankte sich bei den Gästen für die Treue zum Kurorchester Musica Hungarica. „Wir versprechen Ihnen, weiterhin mit viel Engagement für Sie zu spielen.“

Bürgermeister Paul Gruschka kam nicht mit leeren Händen. Er berichtete von Informationen des einstigen stellvertretenden Kurdirektors Werner Büchele. Demnach hat es hier bereits 1894 ein Kurorchester gegeben, acht Mann stark. So sei die Tradition sogar noch viel älter als allgemein angenommen. Gruschka sagte: „Das Orchester nimmt unsere Gäste musikalisch in Empfang, immer mit einem reichhaltigen Programm. Zsolz Gazsarovszky versteht es meisterhaft, witzig und launig zu moderieren und die Gäste zu unterhalten. Alle Musiker beherrschen ihre Instrumente. Einige sind als Lehrer an unserer Irmgard Seefried Sing- und Musikschule hoch geschätzt.“ Er betonte ausdrücklich: „Ich hoffe, dass Sie uns noch viele Jahre erfreuen.“

Inzwischen sind durch Wechsel neue Musiker hinzugekommen (siehe Infokasten). Das Konzert zeigte die Vielfalt des Repertoires. Gleich zu Beginn gab es eine Uraufführung. Speziell für das Jubiläumskonzert komponiert spielten sie den „Bad Wörishofener Jubiläumsmarsch“ von Westernacher. Es war „Der Teufelsgeiger“, der eigentlich umbenannt werden müsste in „Die Teufelsgeigerin“, denn als solche entpuppte sich Edina Kozma, die erste neue Violinistin des Kurorchesters, als sie das Stück aus „Grand Palotás de la Reine“, einer Operette von Emmerich Kalman, spielte. Auch der neue Schlagzeuger Lászlo Tóth zeigte sein Können am Marimbaphon mit dem rasanten Galoppmarsch „Erinnerung an Zirkus Renz“. Es war ein Konzert so ganz im Sinne des sehr zahlreichen Publikums, das seine Begeisterung deutlich zeigte. Beim Abschied sagte Zsolt Gazsarovszky: „Bis morgen!“, dann gebe es das nächste Kurkonzert. Und wem selbst das noch zu lange hin ist, konnte sich die neue Jubiläums-CD mitnehmen.