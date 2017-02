2017-02-25 04:07:00.0

Tipps für bessere Gestaltung Ein Werkzeugkasten für Dörfer im Unterallgäu

Ein Handbuch soll dazu beitragen, dass die Unterallgäuer Orte (noch) schöner werden Von Sandra Baumberger

Zusammen mit dem Landkreis Ostallgäu tüftelt das Unterallgäu gerade an einem ganz besonderen Werkzeugkasten. Er ist nicht für einzelne Haushalte gedacht, sondern wie Kreisbaumeister Claus Irsigler in der jüngsten Sitzung des Kreis-Bauausschusses erläuterte, fürs ganze Dorf. Meterstab, Schraubenzieher, Hammer oder Zange wird man darin jedoch vergeblich suchen. Stattdessen handelt es sich um ein Handbuch, das den Gemeinden dabei helfen soll, Probleme im Ortskern und -rand anzugehen oder ihnen vorzubeugen.

Hintergrund des Projekts „Dorfkerne_Dorfränder“ ist der strukturelle Wandel, denen die Dörfer unterliegen. Festmachen lässt er sich beispielsweise an der Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe im Unterallgäu: Während es laut Landrat Hans-Joachim Weirather Anfang der 1970er Jahr noch rund 10000 waren, sind es nun nur noch etwa 2000. Viele der aufgegebenen Bauernhöfe stehen inzwischen leer und drohen zu verfallen. Trotzdem prägen sie immer noch das Ortsbild „und schreien geradezu nach einer Nutzung“, so Weirather. Wie die gelingen kann, ist eine der Fragen, die das Handbuch möglichst praxisnah beantworten möchte.

Den Weg frei machen

„Es geht um Ortsbildpflege, Innenentwicklung, aber auch darum, den Weg frei zu machen“, so Kreisbaumeister Irsigler. Schließlich könne nicht jedes Gebäude erhalten werden. Ein weiteres Fach des Werkzeugkastens widmet sich der Frage, wie die Ortsränder gestalterisch aufgewertet und die Dörfer mit der Landschaft drumherum verzahnt werden können. Denn während sie früher von einem Grüngürtel umgeben gewesen seien, hätten heute viele Orte scharfe Ränder, erläuterte der Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege, Markus Orf.

Den bisherigen Stand des Handbuchs, das im August fertig sein soll, präsentierte Professor Lothar Zettler vom Planungsbüro „Lars Consult“. Dieses stellt den „Werkzeugkasten“ mit Vertretern des Bayerischen Gemeindetags, dem Amt für ländliche Entwicklung Schwaben, der Kreisheimatpflege, der Unteren Naturschutzbehörde, der Gartenfachberatung und weiteren Vertretern der Landkreise zusammen.

Gemeinden müssen sich selbst Ziele setzen

Vor dem Griff in den Werkzeugkasten müssten sich die Gemeinden erst einmal darüber klar werden, wo sie hin wollen, so Zettler. Ist das geklärt, stellt ihnen das Handbuch eine Auswahl ortsplanerischer Werkzeuge vor. Sie reichen vom Bebauungsplan über Erhaltungs- und Gestaltungssatzung, kommunales Flächenmanagement und Fördermöglichkeiten bis zu Architektur- und Dorfwettbewerben oder auch der Einrichtung eines eigenen Gestaltungsbeirats. Zu jedem Werkzeug finden die Gemeinden in dem Handbuch eine Checkliste mit Kurzbeschreibung, Kosten, Umsetzungsbeispielen, Strategien oder Vor- und Nachteilen. Darüber hinaus geht es auf die häufigsten Problemstellungen in der Praxis ein und zeigt Lösungsansätze auf. Zudem gibt es Handlungsempfehlungen, „was man unternehmen kann, um das eigene Dorf in den Griff zu bekommen“, sagte Zettler. Es gehe darum, Charakter und Qualität der Dörfer zu erhalten. „Denn wenn keine Qualität mehr übrig bleibt, gehen vor allem die Jungen dahin, wo es diese Qualitäten gibt.“

Landrat Hans-Joachim Weirater bezeichnete den Werkzeugkasten als „sehr gute Geschichte“. „Das Aussehen und die Lebensqualität unserer Dörfer dürfen uns nicht gleichgültig sein“, betonte er. „Wir haben einen Gestaltungsauftrag.“ Die Gestaltungshoheit liege aber bei den Gemeinden, denen das Handbuch eine Hilfestellung geben soll. Das Projekt kostet nach seinen Worten 120000 Euro. Da 60 Prozent davon mit Mitteln aus dem Förderprogramm „Leader“ der Europäischen Union bezahlt werden, verbleibe für die beiden Landkreise jeweils ein Eigenanteil in Höhe von 24000 Euro.

Von den Eigentümern hängt viel ab

In der Sitzung kam auch zur Sprache, dass nach den Gemeinden viel von den Eigentümern abhängt. „Man kann nicht jeden Hund zum jagen tragen“, dämpfte Zettler etwaige allzu optimistische Erwartungen und Landrat Weirather formulierte es so: „Wir können ihm einen Steigbügel, einen Schemel und unsere Hand reichen, aber aufsteigen auf den Gaul muss der Eigentümer selber.