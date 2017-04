2017-04-01 16:00:00.0

Theater Eine teuflisch gute Komödie

Nicht nur die Regie und Anspielungen auf Aktuelles machen „Auf Deif’l komm raus“ in Tussenhausen zu einem sehenswerten Stück Von Reinhard Stegen

Nicht allein, dass die Tussenhausener Laien-Schauspieler auf „Teufel komm raus“ gern Theater spielen und es im Jahrestakt kaum erwarten können, die Lachmuskeln ihres Publikums in extreme Schwingungen zu versetzen. Dieses Mal hat sogar das inszenierte Stück den Titel „Auf Deif’l komm raus“ – es ist eine relativ freie Bearbeitung des „Deifi Sparifankerl“ aus der Feder von Ralph Wallner.

Die Handlung zeichnet das Bild vom kargen Leben auf einem Ziegenhof, der den Geschwistern Senta (Isabella Nieberle) und Bertl Geißhofer (Jochen Zettler) kaum den Lebensunterhalt sichern kann. Und dass solche Not nicht nur im positiven Sinn erfinderisch machen kann, ist eine allgemein gültige Konsequenz und nichts, was es nur irgendwann früher gab.

Spielleiter Hansi Schmid mag es, den auf die Bühne gebrachten Stücken mit raffinierten Regieeinfällen zu besonderer Aktualität zu verhelfen. So hat er sich diesmal eine Nebenbühne ausgedacht, auf der des Teufels Großmutter (Simone Stoll) im Schattenriss erscheint, die ihren Sohn Luziferius (Christian Waltenberger) zum Einsatz bei Senta und Bertl navigiert.

Um nicht gleich als der Leibhaftige erkannt zu werden, tarnt er sich als Lucki auf der Durchreise, der ein Bett für die Nacht sucht und einem guten Essen nicht abgeneigt ist. Zu dumm nur, dass Sentas Kochkünste sich im Wesentlichen auf das Öffnen von Dosen und Aufwärmen von Fertiggerichten erschöpfen. Während sie sich mit der aussichtslosen wirtschaftlichen Lage abgefunden zu haben scheint, will ihr Bruder Bertl dem mangelnden Wohlstand mit krimineller Energie nachhelfen.

Anstifter zu dem vermeintlich großen Ding ist sein Freund Nepomuk Stutz (Hansi Schmid), dessen Idee von der plötzlichen Geldvermehrung durch die Köpfe der beiden geistert wie das alte Gewehr durch die Bauernstube: Es soll der Ausführung des Coups dienen und bis dahin versteckt bleiben.

Und dann sind da noch die mannstolle Dantlerin (Claudia Wenger) und die Goldtalerin (Anni Urlbauer), deren Fleischeslust nicht einmal vor dem Teufel zurückschreckt. Und zu guter Letzt die seltsam vergessliche Ungerin (Andrea Mayr) und der blaublütige Graf Ferdinand (Georg Paul), der mysteriöserweise mehr über Bertls und Lutzs Pläne zu wissen scheint als er wissen sollte.

Das lustig-böse Spiel scheint – wie nicht selten im richtigen Leben auch – seinen Lauf zu nehmen, hätte Teufel Lucki nicht seine Laster und damit verbundene Schwächen. Schon geringste Mengen Alkohol blockieren seine magisch-negativen Verführungskräfte.

Und damit ist der große Knall am Schluss programmiert und man findet ihn fast schon wieder sympathisch: den armen Teufel, wie einst die Rolling Stones mit „Sympathy for the Devil“, die am Ende noch zu hören sind.

Weitere Spieltermine für „Auf Deif’l komm raus“ sind am Samstag, 1. April, 19.30 Uhr; Sonntag, 2. April, 19 Uhr; Samstag, 8. April, 19.30 Uhr; Sonntag, 9. April, 14 Uhr; Sonntag, 16. April, 19 Uhr; Montag, 17. April, 16 Uhr. Karten gibt es bei Familie Urlbauer unter Telefon 08268/908505 oder online unter https://www.theaterverein-tussenhausen.com.