2017-03-20 00:39:29.0

Bildung Erste Seminarschule Schwabens

Die Berufsschule Bad Wörishofen bildet künftig Referendare in den Bereichen Ernährung und Hauswirtschaft aus. Auf die künftigen Lehrer wartet ein frisch saniertes Gebäude Von Edith M. Horton

Wer sich für die Ausbildungsrichtung Hotel, Gastronomie und Ernährung entscheidet, ist an der Staatlichen Berufsschule in Bad Wörishofen bestens aufgehoben. Eine qualitativ hochwertige Ausbildung in allen gastronomischen Berufen hat dort eine lange Tradition.

Aktuell hat das Kultusministerium die Berufsschule zur Seminarschule für Ernährung und Hauswirtschaft auserwählt. Damit verfügt Bad Wörishofen über die erste Seminarschule in Schwaben in diesem Fachbereich und bereitet im ersten Ausbildungsabschnitt Referendare auf ihre künftige Lehrertätigkeit vor. Dies beinhaltet die Vermittlung der methodisch-didaktischen Grundlagen der Unterrichtsgestaltung, des Schulrechts, die ersten Unterrichtsversuche und den Besuch von Fachseminaren zu aktuellen unterrichtspädagogischen Themen.

Oberstudienrätin Jutta Horstmann, die bereits seit 2005 an der Staatlichen Berufsschule tätig ist, leitet die Seminargruppe. Der erste Referendars-Jahrgang, den sie im Februar dieses Jahres übernommen hat, umfasst insgesamt sechs Referendare von maximal sieben bis acht. „Ich sehe die Seminarschule als neue, reizvolle Herausforderung und freue mich über das mir entgegengebrachte Vertrauen der Schulleitung“, sagt sie.

Die Referendarausbildung dauert insgesamt zwei Jahre und schließt mit dem 2. Staatsexamen ab, welches Voraussetzung zur Ergreifung des Lehrerberufs ist. Dabei ist das erste Jahr besonders wichtig erzählt Horstmann, da in diesem Jahr die Grundlagen für das zweite Staatsexamen vermittelt werden. Die Prüfungsleistungen der Seminarschule beinhalten die Abnahme von zwei der drei Lehrproben sowie die Korrektur der Hausarbeit, die auf methodischen Inhalten (dem praktischen Verfahren des Lehrens oder Lernens) oder didaktischen Themen (der theoretischen Wissenschaft) beruhen.

Gerhard Weiß, Außenstellenleiter der Berufsschule Bad Wörishofen, betont, dass die Berufsschule neben München die einzige Schule ist, in der alle gastronomischen Ausbildungsberufe beschult werden. So wird ein umfangreiches Angebot an Ausbildungsberufen den Referendaren geboten.

Auch Reinhard J. Vetter, Schulleiter der Staatlichen Berufsschule Mindelheim konstatiert mit Stolz: „Dass das Kultusministerium Bad Wörishofen als erste Seminarschule in Schwaben gewählt hat, unterstreicht noch einmal den hohen Stellenwert, den wir in der Region einnehmen.“

Nach Abschluss der weitläufigen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an der Schule im Frühsommer 2017, können „wir unseren Schülern zudem eine barrierefreie, auf modernsten pädagogischen Erkenntnissen basierende Infrastruktur, bieten“.