2017-04-22 00:33:55.0

Neuwahl Florian Mößner gibt jetzt die Kommandos bei der Feuerwehr

Markus Metz übergab nach zwölf Jahren das Amt des 1. Kommandanten. Andreas Bottner bleibt Stellvertreter

Die anstehenden Neuwahlen der beiden Kommandanten sorgten für ein „volles Haus“ bei der Mitgliederversammlung der Kirchdorfer Feuerwehr im Schützenheim in Kirchdorf.

Vorsitzedner Bernhard Nett begrüßte Ortssprecher Günther Huber, Kreisbrandmeister Peter Eichler und Feuerwehrreferent Thomas Vögele, sowie den 2. Bürgermeister Stephan Welzel, der später als Wahlleiter fungierte. Schon vor der Versammlung war klar, dass sich Kommandant Metz nach zwölfjährigem Dienst nicht mehr zur Wahl stellen wird.

So hat sich die Feuerwehr Kirchdorf frühzeitig auf die Suche nach einem möglichen neuen Kommandanten gemacht und im bisherigen Gruppenführer Florian Mößmer auch schnell gefunden. So war die Wahl bei der Mitgliederversammlung lediglich eine Formalität und war einstimmig.

Der bisherige Zweite Kommandant Andreas Bottner wurde für eine weitere Wahlperiode im Amt bestätigt. „Ich bin froh, an so engagierte und fachkundige Männer übergeben zu dürfen“, so Markus Metz nach der Wahl. Er wurde mit einem üppigen Brotzeitkorb aus dem Amt des Kommandanten verabschiedet. (mz)