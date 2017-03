2017-03-21 04:05:00.0

Down-Syndrom Gegen die Norm!

Mütter haben die Freiheit, ein behindertes Kind abzutreiben. Sie sollten aber auch die Freiheit haben, ein behindertes Kind zu bekommen, finden drei Frauen, die genau das getan haben Von Sandra Baumberger

Dieser Satz sitzt: „In der heutigen Zeit hätte man so ein Kind doch nicht kriegen müssen.“ Silke Bachmaier, Vera Seitz und Claudia Gingele haben nicht mitgezählt, wie oft sie ihn in den vergangenen 15 und 14 Jahren gehört haben, offen oder als latenten Vorwurf, der im Gespräch unterschwellig mitschwingt. Eine Variation ist die Frage „Habt ihr das vorher gewusst?“, in der sich Betroffenheit und Unverständnis mischen. Sie kommt harmloser daher, gibt den Frauen aber genauso das Gefühl, sich dafür rechtfertigen zu müssen, dass es Thea, Patrick und Peter gibt.

Nein, sie haben vorher nicht gewusst, dass ihre Kinder das Chromosom 21 drei- statt zweimal haben würden und damit das Down-Syndrom. Und selbst wenn sie es gewusst hätten, hätte das für die drei Frauen nichts geändert: Eine Abtreibung wäre für sie nicht infrage gekommen. „Diese Entscheidung steht mir einfach nicht zu“, ist Silke Bachmaier überzeugt.

„Sie müssen dieses Kind nicht bekommen“

Deshalb und auch wegen des Risikos, ihr Kind zu verlieren, hatte die damals 34-Jährige auf die Fruchtwasser-Untersuchung verzichtet – auch wenn ihr Frauenarzt darauf drängte. Sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin ihrer Tochter Thea holte sie das Thema trotzdem noch einmal ein: Als festgestellt wurde, dass Thea die Verbindung zwischen Magen und Dünndarm fehlt, was ein Hinweis auf das Down-Syndrom sein kann, sagte der Arzt: „Sie müssen dieses Kind nicht bekommen.“ Was er nicht sagte: Dass sie es auch im Falle einer Abtreibung bekommen müsste, unter Wehen ein vorher getötetes Kind.

Silke Bachmaier regte sich darüber so sehr auf, dass sich Thea gleich am nächsten Tag selbst auf den Weg machte – und darüber ist ihre Mutter gottfroh. So wie auch die beiden anderen Frauen nie bereut haben, ihre Kinder bekommen zu haben. Sie empfinden sie als Bereicherung, „so wie jedes Kind eine Bereicherung ist“, sagt Silke Bachmaier. „Weil sie den Horizont erweitern, man öfter mal um die Ecke denken muss und weil das Down-Syndrom entschleunigt“, ergänzt Claudia Gingele und Vera Seitz fügt hinzu: „Und dann bleibt der Blick leichter am Wesentlichen hängen.“

Die Frauen erzählen von zahlreichen positiven Erlebnissen, von der Kommunion zum Beispiel, die Patrick und Peter mit den anderen Kindern im Ort gefeiert haben, von den Leuten, die im Schwimmbad ihre Kinder mit im Blick hatten, von Warteschlagen vor Zoos und Museen, an denen sie regelmäßig vorbeigewunken werden. Doch sie geben auch zu, dass es nicht immer so leicht und das Leben mit einem behinderten Kind anstrengend ist. „Aber ist es das nicht mit jedem Kind?“, fragen sie. Die Antwort kennen sie aus eigener Erfahrung. Die Lockerheit, mit der sie über die Behinderung ihrer Kinder sprechen, ist über Jahre gewachsen. Denn natürlich haben auch sie sich gesunde Kinder gewünscht und natürlich war die Diagnose ein Schock: Dass ihr Sohn behindert ist, erfuhr Vera Seitz drei Stunden nach Patricks Geburt zwischen Tür und Angel, als er plötzlich unter akutem Sauerstoffmangel litt. Claudia Gingele bekam die Diagnose erst nach drei Monaten, weil man Peter die Behinderung erst auf den zweiten Blick ansieht. „Man weint nicht, weil das Kind das Down-Syndrom hat, sondern weil es nicht das Kind ist, das man erwartet hat“, versucht Silke Bachmaier die erste Reaktion zu erklären. Dieses fiktive Kind müsse man verabschieden, um das reale begrüßen zu können – und das haben die drei Frauen mit offenen Armen getan.

Der Druck auf werdende Eltern könnte wachsen

In ihrem Umfeld fiel das manchen schwerer: Da mussten die Mütter plötzlich Bekannte trösten, die beim Blick in den Kinderwagen in Tränen ausbrachen und Claudia Gingele hatte das Gefühl, mit der Geburt von Peter eine andere Rolle in ihrem Leben zugeschrieben zu bekommen: „Ich war plötzlich nur noch die Mutter eines Kindes mit Down-Syndrom.“ Auch Silke Bachmaier hatte es irgendwann satt, Theas Geburt mit den Worten „Ja, das Kind ist da, aber ...“ zu bestätigen und damit statt Thea deren Behinderung in den Mittelpunkt zu stellen. Schließlich lieben sie Thea, Patrick und Peter genauso wie deren Geschwister.

„Wir gehören zu denen, die mit ihren Kindern immer rausgegangen sind“, sagt Vera Seitz. Sie wollten sie nicht verstecken, warum auch? Wenn sie heute unterwegs sind, fällt ihnen allerdings auf, dass sie immer seltener Kinder mit Down-Syndrom sehen – und das macht ihnen ein wenig Angst. Sie fürchten, dass ihre Kinder eines Tages zu Exoten werden könnten – und dass in einer auf Optimierung angelegten Gesellschaft der Druck auf werdende Eltern steigen könnte, sich gegen ein behindertes Kind zu entscheiden. „Man muss auch die Freiheit haben, so ein Kind kriegen zu dürfen – und das kippt gerade“, ist Claudia Gingeles Eindruck.

Ein Test, um sich vorzubereiten

Einer Studie zufolge entscheiden sich schon jetzt neun von zehn Eltern für eine Abtreibung, wenn die entsprechenden Vorsorgeuntersuchungen eine Behinderung vermuten lassen. Kritiker halten dagegen, dass diese Studie längst veraltet sei und ihr eine angemessene Grundlage fehle. Doch der Verdacht, dass es einen Zusammenhang zwischen den Untersuchungen und Abtreibungen geben könnte, scheint nicht allzu weit hergeholt. Gleichwohl lehnen die drei Frauen die Pränataldiagnostik nicht ab: Hätte es den Bluttest, mit dem eine Chromosomenanomalie heute ohne Risiko für Mutter und Kind nachgewiesen werden kann, schon gegeben, als sie mit Patrick schwanger war, hätte ihn Claudia Gingele rückblickend gerne gemacht. Nicht, um Peters Leben zu verhindern, sondern um sich besser darauf einstellen zu können. „Ich glaube, man kann das Kind anders begrüßen, wenn man den Schock schon verarbeitet hat“, sagt sie.

Unter allen Behinderungen sei das Downsydrom ein Sechser im Lotto hat ein Bekannter mal zu Silke Bachmaier gesagt. Damals hätte sie ihn würgen können, doch heute versteht sie, was er meinte. „Hätte ich drei Wünsche frei, würde ich keinen damit verplempern, mir zu wünschen, dass Thea nicht das Down-Syndrom hat“, sagt sie. Stattdessen würde sie ihr wünschen, dass sie immer glücklich ist, Leute um sich herum hat, die es gut mit ihr meinen – und dass ihr nie jemand sagt, dass es sie in der heutigen Zeit doch gar nicht geben müsste.

Kinoabend Das Filmhaus Huber zeigt in Kooperation mit der Down-Sydnrom-Elterngruppe Mindelheim am heutigen Dienstag um 20 Uhr in Türkheim den Dokumentarfilm „Schatzsuche statt Fehlersuche“. Die Macher haben ein Orchester mit behinderten und nicht-behinderten Musikern ein Jahr lang begleitet und hinterfragen Chancen und Grenzen der Inklusion. Zuvor läuft der Kurzfilm „46/47“, in dem alle Menschen das Down-Syndrom haben und diejenigen mit nur 46 Chromosomen als behindert gelten.