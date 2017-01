2017-01-20 00:33:03.0

Kultur Großer Tag für Operetten-Fans

Das Johann-Strauß-Ensemble aus Wien sorgt mit einer opulent ausgestatteten Aufführung des Bettelstudenten für Vergnügen

Mit einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Operetten gastierte das Ensemble der „Johann-Strauß-Operette Wien“ in der Kneippstadt. „Der Bettelstudent“ nach der Musik von Karl Millöcker verfehlte auch hier nicht seine Wirkung und bescherte den Besuchern einen vergnüglichen und entspannten Abend. Das Libretto enthält schließlich auch alles, was das Genre Operette so ganz besonders und damit auch immer wieder beliebt macht: Amouröse Verwicklungen, Intrigen, Verliebtheiten und am Ende ein oft rasches Happy End. Das Ganze ist dann eingebunden in eine wunderschöne und schwungvolle Musik, deren bekanntestes Lied in diesem Fall „Ich hab sie ja nur auf die Schulter geküsst“ dementsprechend auch gleich mehrmals zelebriert wird. Politischer Hintergrund des Bettelstudenten, der bereits 1882 uraufgeführt wurde, ist der Konflikt zwischen Sachsen und Polen zu Zeiten August des Starken.

Die Aufführung des Wiener Ensembles im großen Kursaal bot alles, was man sich von einer solchen Tournee-Veranstaltung erhoffen darf. Es wirkten hochkarätige Gesangssolisten, ein ausgezeichnetes Orchester unter der Leitung von Istvan Gyöngyösi und der klangreiche Chor des Theaters. Dazu kam eine Bühnenausstattung, die zwar den Gegebenheiten der Bühne angepasst werden musste, aber dennoch schön anzusehen war, und auch die opulenten Kostüme trugen zur allgemeinen Bewunderung bei.

Wesentliches Merkmal aber waren die ausgezeichneten Gesangsdarbietungen, vor allem der Hauptakteure. Giorgio Valenta gab den Bettelstudenten Symon mit positiver Ausstrahlung und glänzte gesanglich ganz besonders beim Lied „Soll ich reden, darf ich schweigen“. Dabei zeigte er auch schauspielerisch die innere Zerrissenheit seiner Gefühle deutlich auf. Im Mittelpunkt des Geschehens aber steht der „Oberst Ollendorf“, der als beleidigter Liebhaber die ganze Intrige spinnt. Dabei hatte er die „Komtessa Laura“ ja nur auf die Schulter geküsst.

An diesem Abend wurde er von Martin Ganthaler mit viel heuchlerischem Engagement gekonnt zelebriert und gesungen. (heb)