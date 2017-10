2017-10-11 00:36:52.0

Veranstaltung Information und Spaß vereint

„Haus und Holzbau“ öffnet an seinem 15. Geburtstag die Türen – und rund 3000 Besucher kommen

In der neuen Bemusterungshalle können sich Kunden die unterschiedlichsten Ausstattungsdetails aussuchen.

Mit nasskaltem Wetter spielte Petrus „Haus und Holzbau im Allgäu“ in die Hände. So strömten am Wochenende etwa 3000 Besucher durch die offenen Türen des Unternehmens im Gewerbegebiet Unterfeld. Dort hatten sie Gelegenheit, Musterhäuser, Produktionshallen und Schreinerei zu besichtigen und sich über das Bauen mit Holz zu informieren. „Haus und Holzbau im Allgäu“ beschäftigt derzeit 60 Mitarbeiter, baut jährlich 35 Häuser und arbeitet nur mit Handwerkern aus der Region zusammen.

Das Unternehmen hat sich auf Haus- und Gewerbebauten wie Bürogebäude und Produktionshallen spezialisiert. Stolz ist Gesellschafter Michael Stürzer auf eine neue Bemusterungshalle, die auf einer Fläche von etwa 350 Quadratmetern den Kunden alles offeriert, was zum Hausbau nötig ist: Türen, Fenster, Treppen und vieles mehr. Neu im Programm ist ein altersgerechter und rollstuhltauglicher Personenlift.

Neben den Informationen rund ums Bauen und der Gebäudesanierung erwartete die Gäste viel Unterhaltung. „Staunen, lachen und mitmachen“ war bei Helmut Schwank angesagt, der mit seinen Zaubertricks verblüffte. Dem Magier wollte Gärtnermeister Georg Rindle aus Langerringen nicht nachstehen. An seinem dicht umlagerten Stand schnitzte er aus Baumstämmen mit der Kettensäge allerlei Getier. Oldtimerfans kamen ebenso auf ihre Kosten wie große und kleine Besucher, welche die Gegend mit zwei PS in der Kutschfahrt erkundeten.

Für viel Furore sorgten original Rennmaschinen, eine Kawasaki Baujahr 1981/82 sowie eine SMZ, auf denen Toni Mang – er gab sich in Türkheim nur kurz die Ehre – Weltmeister wurde. Geschäftsführer Erwin Frey und Gesellschafter Michael Stürzer nahmen mit Nachwuchsrennfahrer Marcel Schrötter und Techniker Sepp Schlögel die Gelegenheit zum Probesitzen wahr.

Während der Veteranen- und Reservistenverein Ettringen mit Schmankerl und Kuchen für beste Bewirtung sorgte, heizte die Band „Honest-Talk“ die Stimmung an. Und noch ein Höhepunkt: „Haus und Holzbau im Allgäu“ feierte am Vorabend mit Mitarbeitern und Handwerkern sein 15-jähriges Bestehen. (iss)