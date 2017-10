2017-10-18 20:00:00.0

Umweltschutz Junge Profis im Stromsparen

An der Mindelheimer Berufsschule ist ein dreijähriges Pilotprojekt zum Thema Energieeffizienz zu Ende gegangen. Damit ist nicht nur der Umwelt geholfen. Von Jens Reitlinger

Berufsschüler in Mindelheim lernten in dem Pilotprojekt mehr über nachhaltige Ressourcennutzung.

Auf die Frage, wie sich auf einfachem Wege viel Energie einsparen lässt, gibt es mehrere Antworten: sinnvoll heizen, Geräte nach ihrer Benutzung abstellen und sparsame Lampen verwenden. Was im Privathaushalt gilt, lässt sich auch in Betrieben umsetzen. Um das Bewusstsein junger Menschen für Energieeffizienz zu schärfen ist in diesen Tagen ein Pilotprojekt an der Mindelheimer Berufsschule zu Ende gegangen. Seit 2014 haben dort mehr als 250 Auszubildende im Rahmen eines Wahlfachs gelernt, wie sich Energie auch am Arbeitsplatz nachhaltig nutzen und konsequent einsparen lässt.

„Für Unternehmer ist das Thema Energie ein zentraler Baustein der Wirtschaftlichkeit und damit ein bedeutsamer Wettbewerbsfaktor“, sagte der stellvertretende Präsident der Industrie- und Handelskammer Schwaben (IHK), Hartmut Wurster, bei der Abschlusspressekonferenz im Landratsamt. Das Projekt habe gut ausgebildete Fachkräfte hervorgebracht, die ihr Wissen in ihre Ausbildungsbetriebe mitnehmen werden. Auf diese Weise werde die Sensibilität für energieeffizientes Leben und Arbeiten gefördert. „Beim Thema Energiesparen kommt es nicht vorrangig auf die Unternehmensgröße an“, sagte Wurster.

In den Lehrgängen lernten die Berufsschüler von Energieberatern der IHK, wie sich der Energiebedarf messen, bilanzieren und letztendlich optimieren lässt. In separaten Kursabschnitten erhielten die Auszubildenden einen Einblick in die Arbeit eines Energieberaters und in die Grundlagen energiesparenden Bauens. Anhand praktischer Experimente und der Konzeption eines Energiespardorf-Modells wurde das Pilotprojekt bewusst praxisorientiert gestaltet. In einem eigenen Programmpunkt widmeten sich die Auszubildenden zudem der richtigen Gesprächsführung mit ihren Vorgesetzten, wenn sie im Ausbildungsbetrieb einen Verbesserungsvorschlag haben. Während der dreijährigen Laufzeit wurde das Projekt mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Eine Gruppe wurde sogar vom damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck nach Berlin geladen.

Die Kurse hätten das Bewusstsein der Schüler für den wirtschaftlichen und nachhaltigen Umgang mit Energieressourcen gefördert, sagte auch Georg Renner, Leiter der Mindelheimer Berufsschule. Von den 250 teilnehmenden Schülern haben laut Renner 238 die Abschlussprüfung erfolgreich absolviert und ein Zertifikat für ihr Engagement erhalten, das ihre Kenntnisse über Energieeffizienz bescheinigt – laut den Initiatoren des Projekts eine gefragte Qualität bei Arbeitnehmern. „Die jungen Leute haben sich dem Kurs außerhalb der regulären Unterrichtszeit in ihrer Freizeit gewidmet“, hob Schulleiter Renner anerkennend hervor. Zukünftig wolle man das Angebot erweitern und das Wahlfach auch für Schüler ab der neunten Jahrgangsstufe an Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien im Unterallgäu zugänglich machen und die Materialien zudem für Firmen bereitstellen. „Durch dieses übertragbare Konzept setzen wir ein Samenkorn, das wir sorgsam gedeihen lassen“, sagte auch Ministerialrat Werner Lucha.

Der Landkreis unterstützt das Vorhaben im Rahmen seines Klimaschutzkonzepts. Das Thema Umweltschutz wird auch laut Landrat Hans-Joachim Weirather eine zentrale Aufgabe künftiger Generationen sein. „Mit diesem Projekt zeigen wir den Horizont auf, den es für junge Leute zu beackern gilt.“