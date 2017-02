2017-02-06 00:37:20.0

Luxus Leben wie Udo Lindenberg

Man kann im Alter in eine Seniorenresidenz ziehen, klar. Man kann seinen Ruhesitz aber auch in ein Fünf-Sterne-Hotel verlegen, wie ein ehemaliger Geschäftsmann dies in Bad Wörishofen getan hat. Ein Besuch Von Thessy Glonner

So lässt es sich im Alter aushalten. Klaus Mayer lebt im Hotel, nicht irgendeinem, es handelt sich um das Fünf-Sterne-Luxusdomizil Chateau Fontenay in Bad Wörishofen.

Bis ans Ende ihrer Tage in den ursprünglich eigenen vier Wänden zu verweilen, ist nicht allen Menschen beschieden. Manche wollen das auch gar nicht und suchen – je nach gesundheitlichen und finanziellen Möglichkeiten – nach adäquaten Alternativen zum üblichen Altersheim. Einer von solchen Senioren ist der 82-jährige Klaus Mayer, der gemeinsam mit seiner Frau vor zweieinhalb Jahren nach Bad Wörishofen zog. Sie haben sich das Fünf-Sterne-Hotel „Fontenay“ zur Altersresidenz ausgewählt und im zugehörigen Nebentrakt des Hauses eine geräumige Wohnung angemietet. Leben im Hotel – das kennt man eigentlich nur von Stars wie Udo Lindenberg. Der Sänger residiert bekanntlich im Hamburger Hotel Atlantic. Doch es gibt offenbar einen viel größeren Markt, wie neuerdings Annoncen von Hotels auch aus Bad Wörishofen zeigen. Zur obersten Priorität für diesen außergewöhnlichen Schritt erklärt Mayer: „Er darf nicht zu früh, aber auch nicht zu spät vorgenommen werden.“

Weil ihnen ihr Haus und der große Garten auf Dauer zuviel Mühe bereiten würde, suchte das Ehepaar – dessen Kinder in drei verschiedenen Städten Deutschlands wohnen –nach einer anderen Wohnform. Zunächst besichtigten sie die unterschiedlichsten Altersheime und Wohnresidenzen, „die zwar durchweg Versorgung boten, uns aber dennoch nicht zusagten, weil am gemeinsamen Tisch nur über Gesundheit gesprochen wird“. So haben sie sämtliche Vorteile, die ein Umzug ins „Fonteney“ – wo sie schon einige Male den Urlaub verbracht hatten –mit sich bringen würde, in Erwägung gezogen: Individual-Versorgung mit Essen und Trinken ohne Kochen und ohne Einkauf.

ANZEIGE

Obwohl in der Wohnung, die sie mit ihren eigenen Möbeln einrichten konnten, eine Küche vorhanden ist, speisen die Mayers an ihrem „persönlichen“ Tisch im eleganten Ambiente des Hotelrestaurants. „Das wechselnde, Jung und Alt gemischte Publikum ringsum ist durch Urlaubsfeeling bestens gelaunt und kann gar nicht erst mit Depressionen anstecken“, so der begeisterte Dauermieter, der dieses absolut außergewöhnliche Dasein seit Langem unverdrossen genießt. Damit er das weiterhin in Ruhe tun kann, will er auch seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen. Währenddessen besorgt das stets aufmerksame Personal die Wohnungsreinigung zur vollsten Zufriedenheit und die Senioren können alles, was die Kurstadt zu bieten hat, je nach Gusto in Anspruch nehmen. „Zugegeben“ sagt Mayer, „die schöne heile Welt, dieses Rundum-Sorglos-Paket“, hat – wie alles im Leben – auch seine zwei Seiten, und eine Ideallösung gibt es nun mal nicht“, fügt er hinzu.

Billig sei es auch nicht und dennoch ist er überzeugt, dass für zahlreiche Leute – „etwa zehn Prozent der Senioren“ – für die ihnen verbleibende Zeit ein Leben im Hotel durchaus attraktiv sei. „Natürlich wäre das auch ein interessanter Punkt für einige andere Hotels in der Kneippstadt“, schlägt der agile ehemalige Geschäftsmann vor. Fünf- und Vier-Sterne-Hotels, die saisonbedingt nicht ausgelastet, die aber auf einen fixen unkostendeckenden Beitrag angewiesen sind und in denen ständig leerstehende Bereiche vorhanden seien, könnten eine Dauervermietung doch in Betracht ziehen.

Auch unter dem Aspekt, dass dieser Bereich altersgerecht hergerichtet werden müsse und bei Bedarf auch Pflege angeboten werden kann. Der Markt beziehungsweise die Nachfrage nach derartigen Hotels sei sicherlich gegeben, schon wegen der Nähe zu München.

Älterwerden als Dauerurlaub in der „Gesundheitsstadt“ Bad Wörishofen, klingt doch durchaus angenehm. Und wer weiß: Vielleicht bewirkt die Anregung von Klaus Mayer ja tatsächlich, dass nicht nur Udo Lindenberg, er und seine Frau im Hotel leben.