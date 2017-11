2017-11-06 00:36:46.0

Eröffnung Leuchtturm der Kneipp-Heilkunde

Der Kneippärztebund Bad Wörishofen bildet jährlich um die 1000 Ärzte aus ganz Deutschland in Sachen Naturheilkunde weiter. Dem Boom folgte nun der Bau: Unterrichtet wird künftig in einem neuen Tagungsgebäude Von Maria Schmid

In der Erfolgsgeschichte des Kneippärztebundes wurde bei der Eröffnung des neuen Tagungsgebäudes in Bad Wörishofen ein neues Kapitel aufgeschlagen. Im Rückblick sagte der wissenschaftliche Leiter, Professor Eberhard Volger: „Wir sind mit einer wechselvollen Geschichte nunmehr seit 123 Jahren eine der ältesten und traditionsreichsten Ärztegesellschaften in Deutschland.“ Angefangen habe es am 2. Februar 1894 auf Initiative von Pfarrer Sebastian Kneipp hin. In seinem Beisein sei damals am Ort mit den hospitierenden Ärzten der „Internationale Verein Kneippscher Ärzte“ unter dem Vorsitz seines ärztlichen Freundes Alfred Baumgarten gegründet worden. Bis heute würden die satzungsmäßigen Ziele dieser Ärztevereinigung gelten. Das sei die Erforschung und Weiterentwicklung Kneipps ganzheitlicher, naturgemäßer Heilverfahren und ihre Integration in eine zukunftsorientierte Medizin. Inzwischen sei der Kneippärztebund mit den laufenden Kursen Marktführer in Deutschland.

Über Jahrzehnte habe es keine eigenen Räumlichkeiten für Fort- und Weiterbildungskurse gegeben. Erst 2009 bekamen sie von der Familie Dillian das Gelände mit dem Seminarraum zur Miete.

Volger sagte: „Von Januar bis Dezember finden fünf jeweils vierwöchige Weiterbildungskurse zur Erlangung der Zusatzbezeichnung Naturheilverfahren statt, deren Kerninhalte die Kneipptherapie ist. Da jeder Arzt vom Standesrecht her zur Fortbildung verpflichtet ist, haben wir schon vor Jahren unser Angebot dahingehend erweitert.“ Es würden Kurse in Ernährungsmedizin, psychosomatischer Grundversorgung, Phythotherapie, Onkologie und vieles mehr angeboten. In einem Kurs könne auch ein Kneipparztdipolm erlangt werden. Die Akademie sei nicht nur hier in Bad Wörishofen, sondern auch in Bonn und Potsdam aktiv. Pro Jahr kämen rund 1000 Kursteilnehmer aus ganz Deutschland und aus allen Fachrichtungen, vom Kinderarzt bis zum Psychiater und Zahnarzt. Zusätzlich würden rund 80 Dozenten verpflichtet.

Dass das gelinge, sei Geschäftsführerin Ute Ammerpohl und ihrem Team zu verdanken, die hervorragende Arbeit leisteten.

Vor allem an sie und alle, die diese Mammutaufgabe bewältigten, ging ein ganz großes Dankeschön. So lag das neue Tagungsgebäude zum größten Teil in den seit 20 Jahren bewährten Händen von Ute Ammerpohl, die zwar bedauerte, dass so viele alte Bäume gefällt werden mussten, die sehr alte Buche aber stehen blieb. Sie versicherte, es würden wieder neue Bäume gepflanzt.

Die hervorragend geleistete Arbeit würdigte bei der Begrüßung auch Präsident Heinz Leuchtgens. Das in moderner Holzständerbauweise errichtete Gebäude hat nun Platz für mehr als 100 Teilnehmer. Klaus Holetschek, Landtagsabgeordneter und Präsident vom Kneipp-Bund, überreichte Heinz Leuchtgens ein Bild mit dem diesjährigen Motto der Kneipp-Bewegung.

Musikalische Duette spielten Aurelia (10 Jahre) und Damian (12 Jahre) Mendler aus Stetten an ihren Violinen. Sie sind Schülerinnen von Marta Zsiros an der Musikschule Bad Wörishofen.