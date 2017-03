2017-03-20 14:06:00.0

Schäden Neuer Glanz für das Stockheimer Juwel

Die Pfarrkirche St. Michael wurde auch mit Hilfe der Bürger saniert. Von Franz Issing

Ein Blick nach oben lohnt sich in der frisch sanierten Stockheimer Pfarrkirche St. Michael nun gleich doppelt. Die Fresken wurden restauriert. Sie erinnern an Darstellungen in der Sixtinischen Kapelle in Rom.

„Dieser Dachstuhl hält mit Sicherheit die nächsten 500 Jahre“, hofft Joachim Nägele. Der Kirchenpfleger kann nach umfassender Renovierung der Pfarrkirche St. Michael aufatmen. Das Gotteshaus von Stockheim erstrahlt nun innen wie außen wieder in gewohntem Glanz. Zum Dank für die gelungene Sanierung feiern die Stockheimer am Ostermontag, 17. April, um 10.15 Uhr einen festlichen Gottesdienst, bei dem Pater Claudius Amann, der ehemalige Direktor des Salesianerklosters Benediktbeuren die Festpredigt hält.

Die Renovierungsarbeiten an der Kirche begannen bereits im November 2015 und sind nun abgeschlossen. Was jetzt noch ansteht, ist die Reinigung der Orgel. Auch sie soll mit den Gläubigen zur offiziellen Wiedereröffnung des Gotteshauses in den höchsten Tönen jubilieren.

ANZEIGE

Einen Großteil der sanierten Gewerke bekommen die Kirchenbesucher nicht zu Gesicht. Für sie nennt Nägele Details. Danach wurde durch Einbau eines Fußbodens wie auch einer Tribüne die Sicherheit im Dachstuhl erheblich verbessert. Neu abgespannt und mit vier zusätzlichen Sparrenbindern verstärkt, kann die Innendecke der Kirche niemandem mehr auf den Kopf fallen. Zu beseitigen waren auch massive Fäulnisschäden in den Dachtragwerken des Langhauses, des Chores und Glockenstuhles. Betroffen war auch die Abstützung in der unteren Empore. Alle Notsicherungsmaßnahmen wurden fachmännisch ausgeführt.

Der Zahn der Zeit nagte auch am Glockenstuhl. Wegen statischer Mängel und erheblicher Rostschäden musste die Stahlkonstruktion durch eine aus Eichenholz ersetzt werden. Dies hatte so auch Pater Stefan Kling, der Orgel- und Glockensachverständige der Diözese, dringend empfohlen. Beseitigt wurden schließlich auch Risse in den Deckenfresken. Vor allem das die gesamte Decke des Langhauses ausfüllende Gemälde bedurfte dringend einer Restaurierung. Das Fresko zeigt neben Gott Vater auch den Erzengel Michael, der mit Schild und Flammenschwert den Kampf der himmlischen Heerscharen befehligt.

Diese Szene erinnert stark an Michelangelos Darstellung in der Sixtinischen Kapelle in Rom. Nicht mehr zu sehen sind auch die durch einen Brand im Februar 2015 entstandenen Verschmutzungen und Beschädigungen im Gotteshaus. Dies auch Dank eines kompletten Neuanstrichts und der Reinigung der Heiligenfiguren.

Apropos Anstrich. Auch die Außenfassade von St. Michael kann sich wieder sehen lassen. Ein Kirchenschiff in weißen und altrosa Tönen, das hat schon was. Kirchenpfleger Nägele lobt vor allem das große Engagement der Stockheimer Maler, die kostenlos und ihrer Freizeit bei der Außensanierung von Sankt Michael mitwirkten. Für die Renovierung der Pfarrkirche haben Kirchenstiftung und Diözese viel Geld in die Hand genommen. Sie schlägt mit insgesamt 560000 Euro zu Buche. Diese Summe übernimmt zu 75 Prozent die bischöfliche Behörde. Die Stadt Bad Wörishofen beteiligt sich an der Finanzierung mit 26000 Euro, die Bayerische Landesstiftung macht 10000 Euro locker, während der Landkreis der Kirchenstiftung mit 2000 Euro unter die Arme greift. Der Rest muss aus Eigenmitteln und mit Spenden aufgebracht werden.