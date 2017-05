2017-05-19 20:18:00.0

Porträt Pippa Middleton: Die Braut des Jahres

Pippa Middleton wurde durch die Hochzeit ihrer Schwester Kate mit Prinz William weltweit bekannt. Nun heiratet sie selbst – und wieder schauen alle auf ihr Kleid. Von Katrin Pribyl

Es sind zwei Dinge, denen Pippa Middleton ihren Ruhm verdankt: der angeheirateten Verwandtschaft und ihrem Po. Dessen ist sich die 33-Jährige durchaus bewusst, wie sie mit überraschender Selbstironie in der Einleitung zu einem Koch- und Partyratgeber schrieb. Als Schwester von Kate und Schwägerin von Prinz William, Nummer zwei der britischen Thronfolge, wurde sie der Welt bei deren Hochzeit bekannt – ein Ereignis, das Pippas Leben verändern sollte. Als Trauzeugin und Brautjungfer trug sie ein weißes Seidenkleid, das die durchtrainierten Rundungen ihres Hinterteils betonte.

„Her Royal Hotness“, adelte sie das Boulevardblatt Daily Mail in Anlehnung an „Ihre Königliche Hoheit“, die Queen, daraufhin. Eine Karriere konnte Pippa auf diese neue Publicity nicht aufbauen. Sie versuchte sich als Autorin, doch ihr Ratgeberbuch wurde von den Kritikern zerrissen. Wenn sie am Abend ausging, analysierte die Klatschpresse in scharfem Ton ihre Männerbekanntschaften. „Ich wurde von der Öffentlichkeit schikaniert“, sagt Pippa heute. Sie habe sich aber ein dickes Fell zugelegt, nachdem sie plötzlich in der Öffentlichkeit stand und Paparazzi ihr Leben durch die Kamera-Objektive verfolgten. Ergebnis: „Die Leute haben dieses Bild von mir als Partymädchen, das nicht arbeitet. Viele denken, ich sei privilegiert und würde meine Position ausnutzen.“

Welches Kleid wird Pippa Middleton auf ihrer Hochzeit tragen?

Tatsächlich hat ihre Familie einen beispiellosen sozialen Aufstieg hinter sich, den vor allem die ehrgeizige Mutter Carole vorangetrieben hat. Die ehemalige Flugbegleiterin hat es mit ihrem Mann Michael dank eines Unternehmens für Partyzubehör zu einem Millionenvermögen gebracht und es zugleich geschafft, die Kinder in der elitären Oberschicht Großbritanniens zu etablieren.

Hochzeit am Samstag: Die schönsten Bilder von... Philippa Charlotte Middleton ist am 6. September 1983 in Reading, England, geboren. Am Samstag heiratet sie den Geschäftsmann James Matthews. Sie arbeitet als Eventmanagerin. Foto: dpa

Dafür schickten die Eltern Philippa Charlotte Middleton wie Tochter Catherine und Sohn James auf das angesehene und teure Marlborough-College. Später studierte Pippa englische Literatur an der Universität in Edinburgh, bevor sie in die britische Hauptstadt zog. Sie half in der Familienfirma „Party Pieces“ aus, für die sie auch heute noch in Teilzeit tätig ist, und arbeitete als Event-Managerin. Zudem schrieb die Sportbegeisterte, die Triathlons absolviert, Marathons läuft und Ski fährt, Kolumnen für verschiedene Magazine. Heute engagiert sie sich unter anderem für eine britische Herzstiftung.

Im Juli vergangenen Jahres verlobte sich Pippa mit dem Hedgefonds-Manager James Matthews. Das Paar lebt in seinem 17 Millionen Pfund teuren Stadthaus im Londoner Nobelviertel Chelsea. Am Samstag läuten die Kirchenglocken für die Hochzeit des Jahres, bei der sowohl Herzogin Kate, Prinz William und die Kinder sowie Prinz Harry und seine Freundin Meghan Markle erwartet werden und alle Welt ist gespannt, für welches Kleid sich Pippa Middleton diesmal entschieden hat.

