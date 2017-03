2017-03-27 00:36:26.0

Glaube Sein Lieblingsgebet ist „Amen“

Georg Schuster ist seit 50 Jahren Priester

In der Kathedrale von Chur wurde er zum Priester geweiht, in der Pfarrkirche von Oberauerbach feierte Georg Schuster 50 Jahre später sein goldenes Priesterjubiläum. Bis zur Pensionierung war er erst als Kaplan in Rüti und Schwyz und später als Pfarrer in Triesen/Lichtenstein tätig. Dann war er Hausgeistlicher auf Schloss Vaduz. Als Altersruhesitz wählte der 1928 in Oberauerbach geborene Seelsorger die Kreisstadt Mindelheim.

Vor einigen Jahren bezog Schuster eine Wohnung nahe des Pfarrhauses und der Mindelheimer Cafés, wo er sich gern zu einem Plausch aufhält. Der Fürstlich Geistliche Rat ist bekannt für seinen trockenen Humor und seine kurzen, prägnanten Predigten. Beim Gottesdienst, den der 89-Jährige mit Monsignore Ortwin Gebauer, Pfarrer Orazio Bonassi und Pater Geesan Ponthempilly in Oberauerbach feierte, lehnte er jegliche Art von „Heiligsprechung“ ab.

ANZEIGE

Dekan Andreas Straub erzählte statt einer Predigt einige Anekdoten aus dem Leben von Pfarrer Schuster. „Er war immer ganz nah am Menschen und ist ein Priester mit Ecken und Kanten, greifbar, direkt und authentisch“ sagte er. Nach der Messe sorgte der Jubilar mit dem Wunsch „Bleibt brav, gesund, katholisch, im Kopf klar und werdet mindestens so alt wie ich“ bei den Kirchenbesuchern für viel Gelächter.

Kurz und einprägsam wie seine Predigten ist auch Schusters Lieblingsgebet: „Amen“. Anlässlich seines goldenen Priesterjubiläums reiste er mit Dekan Straub und Pfarrer Thomas Demel noch einmal nach Liechtenstein, wo ihm die Gemeinde Triesen wie auch die Fürstliche Familie nach einem Dankgottesdienst auf Schloss Vaduz einen herzlichen Empfang bereitete. Auf diesen Ausflug angesprochen, scherzte Schuster: „Ich bekomme aus der Schweiz so viel Pension, dass ich mir einen Dekan als Fahrer leisten kann.“ (iss)