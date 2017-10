2017-10-15 12:00:00.0

Jubiläum Seit 140 Jahren im Dienst für den Nächsten

Die Feuerwehr in Zaisertshofen feiert ihren runden Geburtstag und ehrt verdiente Kameraden.

Der 140. Geburtstag der Feuerwehr Zaisertshofen wurde ausgiebig gefeiert. Nach dem Partyabend am Samstag folgten am Sonntag 15 umliegende Feuerwehren und Vereine der Einladung und sorgten mit ihren Fahnenabordnungen beim Festzug für ein prächtiges Bild. Die Messe hielt Pfarrer Dick, musikalisch untermalt wurde sie vom Jugendchor „Sunrise“. In ihren Ansprachen gaben Vorsitzender Markus Forster und Kommandant Andreas Schmid jeweils einen kleinen Einblick in die 140-jährige Geschichte der Wehr. Bereits bei der Gründung 1877 lag ein Schwerpunkt in der Beschaffung einer zweckmäßigen Ausrüstung. Laut Chronik wurden eine „vierrädrige Saug- und Druckspritze wie auch Dach- und Steckleitern, Lederhelme und Gurte sowie Uniformen angeschafft“. Danach erfolgten „vorschriftsmäßige Übungen“. Bürgermeister Johannes Ruf lobte den Ausbildungsstand der Zaisertshofener Wehr und die Zusammenarbeit mit den anderen Ortsteilwehren, sowie deren Einsatz für die Nachwuchs- und Jugendarbeit.

Kreisbrandrat Alexander Möbus hob die ehrenamtliche Tätigkeit hervor, aus der im Einsatz schnell eine Pflicht wird, die verantwortungsvolles Handeln erfordert.

Den Abschluss bildete ein Gaudiwettbewerb, der sich inhaltlich an feuerwehrtechnischen Tätigkeiten orientierte. Dabei bewiesen die Flossachtaler Musikanten, dass sie auch mit „artfremden“ Instrumenten umgehen können.

Im Rahmen der 140-Jahr-Feier wurden auch zwei verdiente Feuerwehrmänner für ihre jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit geehrt. Helmut Kögel wurde nach 25-jähriger Arbeit im Vorstand des Feuerwehrvereins vom Vorsitzenden Markus Forster zum Ehrenmitglied ernannt.

Kommandant Andreas Schmid ernannte seinen Vorgänger im Amt, Manfred Müller, zum Ehrenkommandanten. In seiner Laudatio würdigte er die Verdienste von Müller. Er war von 1997 bis 2002 Kommandant, davor sechs Jahre zweiter Kommandant.

Zu Beginn seiner Amtszeit war er an der Beschaffung des neuen Löschfahrzeugs beteiligt, er initiierte auch die Gründung einer Jugendfeuerwehr und organisierte den Umbau des Feuerwehrhauses in Zaisertshofen. Auch die Anschaffung des ersten Mannschaftstransportfahrzeugs ging auf seine Initiative zurück. Kreisbrandmeister Johann Schmid würdigte zudem sein Engagement als Ausbilder bei der Truppmannausbildung. (mz)