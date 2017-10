2017-10-20 20:27:00.0

Feier Seit Jahrzehnten gemeinsam stark

Die Behinderten-Kontaktgruppe Mindelheim-Bad Wörishofen feiert einen runden Geburtstag. Für die Zukunft wünscht sich die Vorsitzende Monika Sirch vor allem eins. Von Jens Reitlinger

Menschen zusammenbringen: Darin sieht Monika Sirch die Hauptaufgabe der BehindertenKontaktgruppe Mindelheim-Bad Wörishofen. Seit März dieses Jahres ist sie Vorsitzende des Vereins, dem sie selbst seit langer Zeit angehört und der an diesem Wochenende sein 40-jähriges Bestehen feiert. „Viele unserer Mitglieder fühlen sich gesellschaftlich isoliert und erleben im Verein Gemeinschaft“, sagt Sirch.

Zwar sei in den vergangenen Jahren sehr viel für Menschen mit Behinderungen getan worden und die Gesellschaft insgesamt offener geworden. Der Trend, individueller und „anders“ sein zu wollen, habe sich laut Sirch auch für Menschen mit geistigen und körperlichen Einschränkungen positiv bemerkbar gemacht.

Denn die Öffentlichkeit ist schrittweise von dem abgerückt, was lange als „normal“ galt. Dennoch sei eine gewisse „Barriere in den Köpfen“ sowohl für Sirch selbst als auch für viele andere der über 200 Vereinsmitglieder immer noch spürbar. Gelegentlich fühle man sich gemieden, nicht ernst genommen und mitunter auch ungebührlich behandelt. „Das Vorurteil, Menschen mit körperlichen Behinderungen seien automatisch weniger intelligent, hält sich hartnäckig“, berichtet die Vorsitzende, die selbst kleinwüchsig ist und hauptberuflich in der Fachstelle für Klimaschutz im Landratsamt in Mindelheim arbeitet.

Meist sind die Menschen mit Behinderung unter sich

Ihr Ziel, Menschen zusammenzubringen, beschränkt sich daher nicht nur auf diejenigen, die mit einer oder mehreren Behinderungen leben. Für die Zukunft der Kontaktgruppe wünscht sich die Vorsitzende vor allem einen lebhaften Kontakt ihrer Vereinsmitglieder mit Menschen ohne Behinderung im Sinne der Inklusion. „Wir sind im Grunde meistens unter uns“, erzählt die 48-Jährige. Gerade im offenen Austausch sieht sie einen Weg, mögliche Hemmungen abzubauen.

Neben den monatlichen Vereinstreffen unternimmt die Kontaktgruppe Reisen und Besichtigungen. Zu den Höhepunkten der jüngeren Vergangenheit zählen die Ausflüge in den Augsburger Zoo und die Fuggerei sowie Busreisen nach Südtirol und an den Bodensee. „Besonders für diese Fahrten würde ich mir die Begleitung einer Krankenschwester wünschen, die im Bedarfsfall helfen kann“, sagt Sirch. Generell sei jedoch jeder willkommen.

Seit den Ursprüngen der Gruppe im Jahr 1977 ging es darum, sich gegenseitig weiterzuhelfen und sich das Leben zu erleichtern. Im Laufe der Jahre wurde aus einem anfangs losen Zusammenschluss eine feste Anlaufstelle für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige, die sich auch an der barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Raumes aktiv beteiligte. Auch bei Behördengängen und anderen organisatorischen Fragen hilft der Verein weiter.

Die Gruppe will sich stärker vernetzen und präsentieren

Um die Gruppe noch weiter zu öffnen und stärker in der Gesellschaft zu verankern, baut Monika Sirch auf Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation: „Wir planen gerade unsere Auftritte in den Sozialen Medien und auch eine neue Internetseite ist in Arbeit.“ Das Jubiläum zum 40-jährigen Bestehen feiert die Gruppe am Samstag mit einem ökumenischen Gottesdienst um 13.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Stephan in Mindelheim und anschließend mit geladenen Gästen im Forum.