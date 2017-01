2017-01-20 00:34:06.0

Musik Sie machten irischen Stepptanz berühmt

„The Spirit of Ireland“ war der Wegbereiter für diese Art von Show – und nun zu Gast in Mindelheim Von Tina Schlegel

In eine Welt aus keltischer Musik und Stepptanz hat die Tanzshow „The Spirit of Ireland“ die Besucher im Mindelheimer Stadttheater entführt. Sie zauberte dabei mit melancholisch stillen Klängen ebenso wie mit jenen bekannten und geradezu hypnotisch wirkenden klackenden Tönen der Schuhe der Tänzer.

Wer an irische Tanzshows denkt, dem drängen sich Namen wie „Lord of Dance“ oder „Riverdance“ auf; „The Spirit of Ireland“ ist allerdings jene Tanzshow, welche die irische Musik mit dem unverwechselbarem Stepptanz als erste auf die Bühne gebracht und in aller Welt berühmt gemacht hat. In ihrem 30-jährigen Bühnenjubiläum tourt die Produktion von Produzent Michael Carr mit 14 internationalen Tänzern und Musikern nun wieder durch Deutschland.

Ursprünglicher wollen sie sein, an die irischen Wurzeln anknüpfen. In kleinerer Besetzung als die Konkurrenz setzen sie ganz auf die Wirkung von Musik und Tanz, verzichten dabei auch auf eine Rahmenhandlung in der Show und wechseln zwischen Musikeinlagen, Gesang und Tanz.

Während die Gesangsnummern meist für die wehmütigen und stillen Momente des Abends sorgten, sprühten die Tanznummern geradezu Funken. Ob nun alle acht Tänzer über die Bühne steppten oder die Damen gegen die Herren wetteiferten – stets taten sie dies in beeindruckender Synchronität und voller leidenschaftlicher Energie.

Die vierköpfige Band befand sich am hinteren Bühnenrand auf einem Podest, vor dem goldschimmernden Hintergrund und mit Nebel und effektvoller Beleuchtung bisweilen in ein geradezu mystisches Licht getaucht. Klavier, Akkordeon, Geige und Gitarre lieferten aber nicht nur die Begleitmusik, sondern waren eigenständig und selbst während der Tanzeinlagen wunderbar präsent. Großartig auch die Solonummern und absolut herausragend das Bodhrán-Solo.

Da traten Hände gegen Beine an, die irische Rahmentrommel gegen den Stepptanz, ein Rhythmus-Duell, das das Publikum begeistert und mit jenem Lachen quittierte, das einen überkommt, wenn man von einer Leistung einfach überwältigt wurde. Insgesamt lieferten die acht Tänzerinnen und Tänzer in ihren wechselnden, teils farbenfrohen Kostümen eine souveräne Leistung, hatten lediglich mit der räumlichen Begrenztheit des Stadttheaters in Mindelheim zu kämpfen. Die Mischung aus federleichten Sprüngen – manchmal sahen die Tänzerinnen aus, als könnten sie fliegen – und den kraftvollen Schritten, die das Klacken der Schuhe in solch atemberaubendem Tempo entstehen lassen, dass man weder mit Schauen noch mit Hören hinterherkam, machte aus dem irischen Tanzabend ein mitreißendes Erlebnis. Wer es verpasst hat, hat noch einmal am 2. April im Kurhaus Bad Wörishofen die Gelegenheit, zuzusehen.