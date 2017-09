2017-09-04 00:32:13.0

Abschluss Sie sorgen dafür, dass sich ihre Gäste wohlfühlen

Freisprechungsfeier der gastronomischen Ausbildungsberufe der Staatlichen Berufsschule Von Maria Schmid

Wie ist eine Bikini-Festrede? Kurz, knapp und doch das Wichtigste abdeckend. Ganz nach dem Wunsch von Oberstudienrätin Petra Kreiselmeyer, die souverän durch die Freisprechungsfeier der Absolventen der gastronomischen Ausbildungsberufe der Staatlichen Berufsschule Bad Wörishofen führte, außerdem die gesamte Organisation inne hatte, brachte es Kurdirektorin Petra Nocker in ihrer Festrede auf den Punkt.

Nicht nur, dass sie die „Hochachtung, Gratulation und die besten Wünsche des Bürgermeisters Paul Gruschka“ überbrachte. Er und sie selbst würden sich gleichermaßen mit den 135 Absolventen freuen, dass sie diesen wichtigen Meilenstein in ihrem beruflichen Werdegang erreicht hätten. Sie sagte: „Fachkräfte aus den gastronomischen Ausbildungsberufen, so wie Sie es nun sind, sind elementar für die Qualität und den Erfolg im Tourismus, in ganz Deutschland und besonders in unserem schönen Kneippheilbad und Kneippkurort Bad Wörishofen.“

Es sei eine unabdingbare Voraussetzung, mit einer Topp-Service-Qualität, die von der Pike auf gelernt sein sollte, die sie alle nun auszeichnen würde: „Das macht sie so begehrt und darauf können Sie super stolz sein und getrost ihre Karriere aufbauen. Machen Sie etwas daraus, üben Sie das nun auch aus, was Sie gelernt haben, wenden Sie an, was Sie jetzt können, Sie werden jeden Tag besser.“

Das betonte auch Hubert Holzbock, Direktor vom Kneipp Kurhotel Fontenay und Vorsitzender vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband im Unterallgäu. Er sagte: „Sie haben die Prüfungen erfolgreich bestanden. Sie haben meinen größten Respekt.“

Die Arbeitszeiten seien ein großes Problem, das die Berufe unattraktiv mache. Damit würde der Berufsstand schlechter dargestellt als er sei.

Er rief den jungen Menschen zu: „Die ganze Welt steht Ihnen offen. Sie werden mit Handkuss empfangen. Suchen Sie sich qualitativ hochwertige Häuser aus. Verschiedene Stationen sind wichtig. Es muss richtig Spaß machen.“

Bundestagsabgeordneter Stephan Stracke sagte: „Sie können stolz darauf sein, was Sie geleistet haben.“ Er wünschte ihnen Wagemut und Beherztheit, ihren Weg zu gehen. Dann würden sie die ihnen gegebenen Möglichkeiten nutzen können.

Stellvertretender Landrat Helmut Koch erinnerte daran, dass es Diskussionen bezüglich der Arbeitsbedingungen und -zeiten gebe. Er sagte: „Wir Verbraucher sind gefragt um das zu honorieren, was uns geliefert wird.“ Er bedankte sich bei den Eltern für die große Unterstützung und bei der Schule und den auszubildenden Unternehmen.

Er wünschte den Absolventen: Freude und Herzblut solle immer dahinterstehen. Jetzt käme die große Praxis, da müssten sie sich wirklich bewähren. Reinhard Vetter in seiner letzten Berufsschul-Freisprechungsfeier in Bad Wörishofen vor seinem Ruhestand, sprach zu den frisch gebackenen Gastrofachleuten: „Die Voraussetzungen, die Sie mit Ihrer Ausbildung dafür geschaffen haben, sind die besten. Sie wissen jetzt, wie Sie Gäste so empfangen, betreuen und bedienen, sodass sich diese vom ersten Moment an wohlfühlen. Jetzt ist es an Ihnen, aus alledem etwas zu machen. Ich bin mir sicher, dass Ihnen das gelingt!“ Das alles sei möglich mit einer soliden Ausbildung, einer großen Portion Einsatzbereitschaft und dem festen Willen, etwas zu erreichen. So könnten sie, die Karriereleiter nach oben klettern.

Christian Munz vom Prüfungscenter der IHK Schwaben bedankte sich bei Eltern, Geschwistern, Freunden und bei all denen, die über schwierige Stunden hinweg geholfen haben, manchmal auch den notwendigen Schubs gaben. Ein Tipp an die Eltern: „Sie sind nun nicht mehr unterhaltspflichtig! Stichwort: Mietvertrag.“

Nach der Zeugnisübergabe und den Ehrungen für besondere Leistungen verabschiedete Schulleiter Gerhard Weiß die jungen Gastronomen. Er hoffe, sie würden über diese Berufsschulzeit sagen: „Wir hatten eine geile Zeit!“ Das hatten zuvor die beiden Schülervertreter Lissy Berger und Kilian Platz bestätigt. Sie sagten: „Ohne Sie und ohne Euch wäre es uns heute nicht möglich hier zu stehen: als ausgebildete, leidenschaftliche Gastronomen. Es waren für uns aufregende Jahre hier im Kompetenzzentrum für gastronomische Ausbildungsberufe. Wir können stolz darauf sein, es bis zu diesem Punkt geschafft zu haben.“ Humorvoll schilderten sie den Schultagesablauf und den Aufenthalt im Internat.

Sie hätten nun einen „optimistischen Blick in die Zukunft, Mut zu Entscheidungen bei einmaligen Chancen, Durchhaltevermögen in schwierigen Situationen und möglichst nur nette Kollegen.“ Was ihnen besonders wichtig war: „Wir dürfen uns auf keinen Fall aus den Augen verlieren.“