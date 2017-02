2017-02-23 04:19:00.0

Statistik So international ist das Unterallgäu

Menschen aus über 100 Ländern leben im Landkreis. Die Zahl der Ausländer ist um zwölf Prozent gestiegen. Von Melanie Lippl

Die Zahl der Ausländer im Landkreis ist vor allem durch die Flüchtlinge gestiegen – doch wenn man sich die Zahlen ansieht, stellt man fest: Es sind nicht nur Afghanen, Syrer oder Eritreer, die derzeit hier leben. Die Bevölkerung im Unterallgäu setzt sich aus Menschen aus mehr als 100 Nationen zusammen.

Wie aus einer Statistik der Ausländerbehörde hervorgeht, die das Landratsamt nun veröffentlicht hat, wohnen aktuell 12323 Ausländer im Unterallgäu. Das entspricht neun Prozent der Landkreisbevölkerung. Gegenüber dem Vorjahr habe die Zahl der Menschen aus anderen Nationen um zwölf Prozent zugenommen, teilt das Landratsamt mit. Ende 2015 verzeichnete die Behörde noch 10751 Ausländer im Landkreis.

Die Asylbewerber machen zehn Prozent der Ausländer im Landkreis aus. In den Asylunterkünften im Unterallgäu sind derzeit 1438 Menschen untergebracht. Dabei handelt es sich um Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge, die noch keine eigene Wohnung haben, so das Landratsamt. Die Regierung von Schwaben betreibt fünf Gemeinschaftsunterkünfte im Unterallgäu, das Landratsamt 134 sogenannte dezentrale Unterkünfte.

Etwa die Hälfte der Ausländer kommt aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. An der Spitze steht jedoch ein anderes Land: die Türkei. 1284 Türken leben hier im Landkreis – was 10,42 Prozent und damit die größte Gruppe der Ausländer bedeutet. Nur zehn Menschen weniger sind die Rumänen, die hier im Landkreis wohnen. Es folgen die Herkunftsländer Ungarn (1210 Menschen), Polen (853) und Kroatien (679). 655 Menschen, die im Landkreis leben, stammen aus dem Kosovo.

Wer Pizza liebt, sollte sich einen der 608 im Landkreis lebenden Italiener zum Freund machen, wer stattdessen lieber Pita und Gyros verspeist, kann sich für original Rezepte an einen der 501 Griechen im Landkreis wenden. Die Grundlagen der arabischen Küche könnten vielleicht die 493 Syrer vermitteln, die im Unterallgäu leben. Sie machen vier Prozent aller Ausländer aus. Nicht weit in ihre Heimat haben es die Österreicher, die gerade noch in den „Top 10“ der Herkunftsstaaten landen: Insgesamt gibt es 436 Menschen aus der Alpenrepublik im Landkreis.